A minha avó dizia com uma sobranceria que lhe era muito característica : "Quem muito escolhe pouco acerta". E nesta hesitação de escolher o que fazer hoje, depois de uma ressaca cultural de três meses, é impossível não me recordar dela.

Escolher é ter a liberdade de poder falhar. No Porto, a retoma cultural é assinalada no Coliseu, às 19 horas, com uma produção do Ensemble, em que Jorge Pinto assume o papel de "Próspero", figura central da obra "A tempestade" de William Shakespeare. O monólogo decorre nos Jardins de Acrílico de José Rodrigues.

Para quem está em Lisboa, há uma paragem obrigatória no Teatro Nacional D. Maria II que retoma a programação com "Catarina ou a beleza de matar fascistas", uma peça sobre uma tradição familiar que é corrompida pela vontade própria. E levanta questões sobre a violência como única solução para um mundo melhor, com a assinatura inconfundível de Tiago Rodrigues.

A Casa da Música também retoma os concertos com o violoncelista Pavel Gomziakov a interpretar o Concerto de Édouard Lalo, compositor francês famoso pela exploração musical da sua ascendência espanhola.

A 19 de abril de 1506 deu-se um dos episódios mais negros da História de Portugal, com a morte de mais de 4 mil judeus, em Lisboa, segundo o relato escrito por Garcia de Resende. Parte da população acusava-os de serem os responsáveis pela seca e fome que o país atravessava, e o motim só terminou com D. Manuel I a enviar as tropas reais. Para que atos destes não se voltem a repetir aconselhamos uma visita ao Museu do Holocausto, no Porto. O romance "O último cabalista de Lisboa" de Richard Zimler tem este episódio como pano de fundo.

O dia de hoje também é perfeito para se plantar "no escurinho do cinema, como diz a música de Rita Lee, e assistir ao filme "Nomadland", que se estreia hoje nas salas nacionais.

A companhia Circolando faz nesta tarde de segunda-feira uma programação especial com "Re-Start, Re-Set, Re-Ignite", em que rebatiza a companhia como CRL-Central Elétrica. Através do Iberescena, programa de cooperação ibero-americana para as artes cénicas, a dupla Azkona & Toloza mostrará o resultado da residência "La colección: mirada colonial". De seguida, integrando o programa Criatório, apoiado pela Câmara Municipal do Porto, o músico português Pedro Augusto (Ghuna X, Live Low) realiza o concerto multimédia "Duas vozes", editado pelo selo Lovers & Lollypops.

O mundo da dança encontra-se em consternação depois da morte, este fim de semana, de Liam Scarlett, aos 35 anos. Aquele que era considerado o mais brilhante coreógrafo britânico da nova geração, que trabalhou com companhias como The Royal Ballet, The Queensland Ballet e New York City Ballet teve um revés na carreira quando o ano passado foi acusado de abuso sexual. Apesar de nunca ter sido comprovada a acusação, mais nenhuma companhia quis associar-se a ele. A semana passada, o Danish Ballet, que tinha um contrato com Scarlett para 2022, recusou-se a trabalhar com ele. Para surpresa de todos, apareceu morto no dia seguinte.

Aqui pode ver a produção "Frankenstein" da sua autoria: