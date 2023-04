A linha que tenta segurar os pontos que se descosem

Mariana Soares Hoje às 19:14 Facebook

O Teatro do Campo Alegre exibe a partir desta quarta-feira o filme "O azul do cafetã" (2022), a segunda longa-metragem da cineasta marroquina Maryam Touzani.

Este drama aborda os temas do amor, da liberdade e da doença através da história de Mina (Lubna Azabal), que assiste o marido Halim (Saleh Bakri) no trabalho enquanto alfaiate.

Halim faz cafetãs à maneira tradicional na medina milenar da cidade marroquina de Salé. O já frágil equilíbrio do casal vai-se degradando com a chegada do aprendiz de alfaiate Youssef (Ayoub Missioui), para quem Halim dirige uma atenção especial e com quem cria uma profunda relação enquanto trabalham num requintado cafetã azul, agravado pelo simultâneo diagnóstico de uma doença grave em Mina.

Parte integrante das sessões diárias Medeia Filmes, "O azul do cafetã" será exibido todos os dias até ao próximo dia 19, de segunda a sexta às 21.30 horas, e durante o fim de semana às 15.30 e também às 21.30 horas.

Os bilhetes para estas sessões tem um custo unitário de cinco euros e meio.

Teatro do Campo Alegre

Rua das Estrelas, Porto