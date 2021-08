A luz que irrompe das profundezas

Sérgio Almeida Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

"A boa sorte" é um esperançoso romance sobre a possibilidade do recomeço da vida. Um livro da autora madrilena que demonstra como há mais vias na literatura atual do que o cinismo ou o niilismo.



Por vezes, o mais difícil é mesmo a manutenção da esperança. Crer, contra todas as probabilidades, que existe, afinal de contas, um espaço para a renovação e para a descoberta, tão secretamente escondido dentro de nós próprios que desistimos há muito de encontrar o seu paradeiro.

A missão é mais espinhosa do que poderíamos julgar. Há muito que as artes (e a literatura em particular) se especializaram numa certa apologia das sombras e da descrença, cultivada com afinco, antes de mais, porque a pose de alma torturada é muito mais "arty" (e sexy, por consequência) do que a crença atoleimada (aos olhos destes criadores, pelo menos) de que a vida é uma dádiva sem paralelo.

O mais recente romance da espanhola Rosa Montero é apenas mais um (belo) exemplo de como existem possibilidades ficcionais que não se esgotam necessariamente no cinismo ou niilismo, tão presentes em boa parte dos autores contemporâneos, nem tampouco em improváveis cenários cor de rosa que, de tão artificiais, nos fazem lamentar não termos nascido daltónicos.

O que a autora do inesquecível "A louca da casa" sugere ou aponta é outra coisa, bem mais interessante: a noção de que, na confluência de elementos que a compõem, a vida é um feixe dinâmico capaz de regenerar-se até com o que, supostamente, a poderia destruir.

Pablo Hernando é o eixo da história, ainda que não o único. Arquiteto de renome, admirado pelos seus pares, é, todavia, um homem destruído por dentro. A morte da sua mulher, ocorrida uns anos antes, e, sobretudo, a relação inexistente com o seu único filho (um jovem que se vira para o mundo do crime para vingar-se do pai) levam-no a virar costas a tudo. Sem um plano prévio sequer. A caminho de uma conferência em Málaga num comboio de alta velocidade, resolve sair num dos apeadeiros, na esquecida (e esquecível) localidade de Pozonegro.

Cercado por uma fealdade sem par, troca o conforto e o luxo em que até então vivia por um apartamento minúsculo e tenebroso, localizado por cima da estação de comboios, trabalhando como repositor no supermercado local. A missão a que se propunha, de viver para penitenciar-se das falhas, só começa a ser posta em causa a partir do momento em que descobre a existência de outros seres capazes de voltarem a insuflá-lo de esperança.