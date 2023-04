A mãe da comédia portuguesa continua a arrancar risos

Mariana Soares Hoje às 11:55 Facebook

O ciclo "Domingos na Casa do Cinema: Manoel de Oliveira e o Cinema Português" prossegue este domingo em Serralves, às 18 horas, com o icónico filme "A canção de Lisboa" e a curta-metragem "Famalicão".

Realizada em 1933, "A canção de Lisboa" é um dos filmes que mais ajudou a moldar o cinema popular português do século XX, tendo este fundado o subgénero da comédia à portuguesa. Esta foi também a primeira metragem portuguesa a ter som inteiramente produzido no país.

"A canção de Lisboa" procurou aproximar os portugueses do cinema para, no futuro, ser possível criar uma indústria de cinema nacional, tendo a escolha de atores conhecidos no teatro de revista, como Vasco Santana, Beatriz Costa e António Silva, sido feita nesse sentido.

O realizador Manoel de Oliveira participa também do elenco , no papel do galã Carlos. Sete anos depois, o cineasta realizou a curta-metragem "Famalicão", que também será exibida nesta sessão, comentada pela professora e investigadora Maria Irene Aparício.

Casa do Cinema Manoel de Oliveira (Serralves)

Rua Dom João de Castro, Porto