A maldição da múmia e as suas bendições

Catarina Ferreira Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Há 99 anos, o Mundo assistia a uma das descobertas mais empolgantes de sempre. Na cidade de Luxor, no Egito, foi descoberta por Howard Carter a entrada para o túmulo de Tutankamon, uma tumba intacta e repleta de tesouros.

Tutankamon (1341-1323 a C.) foi um faraó da XVIII dinastia egípcia e reinou apenas nove anos, de 1332 até à morte, mas após a descoberta da sua tumba tornou-se a personalidade mais famosa do Antigo Egipto. Tutankamon era filho do faraó Akhenaton IV e da tia, uma irmã de seu pai, conforme resultados das análises genéticas realizadas nas múmias encontradas próximas da tumba do faraó. Tutankamon subiu ao trono muito jovem, após a morte do seu antecessor, casando-se com apenas nove anos com a meia-irmã Ankhesenamon, filha de Akhenaton e de Nefertiti, a grande esposa real.

Essa consanguinidade foi usada por alguns arqueólogos para justificar os dois fetos mumificados encontrados no túmulo do faraó.

Tutankamon faleceu de forma inesperada, em 1323 a. C., com apenas 18 anos, e foi sepultado em Tebas num luxuoso túmulo que escapou dos saqueadores que invadiam o Vale dos Reis, em Luxor, em busca de tesouros.

Aqui pode ver algumas das imagens:

Em 2007, a múmia de Tutankamon foi retirada do túmulo em Luxor e o seu rosto revelado pelo Conselho Supremo das Antiguidades egípcio. Durante todo este processo, várias pessoas relacionadas com os trabalhos morreram, adensando o mito de uma maldição sobre quem mexesse no túmulo.

PUB

O arqueólogo Howard Carter inspirou diversos personagens da sétima arte. Um dos mais recentes é "A lenda da Lápide Esmeralda" ("The curse of King Tut's tomb" no original). Na sinopse pode-se ler: "Há milhares de anos reinou o grande faraó-criança Tutankamon. Poucos sabem os detalhes da sua vida, ninguém sabe os segredos da sua morte. Mas isto está prestes a mudar. O destemido arqueólogo Danny Fremont tem a certeza de que, se encontrada, a lápide de esmeralda do rei Tutankamon teria o poder de controlar o mundo. Infelizmente, a única pessoa que acredita nele é o arqueólogo rival Morgan Sinclair, membro de uma sociedade secreta que quer a lápide para lançar um mal inimaginável no mundo e não vai parar até obter o que quer. Com a ajuda da egiptóloga dra. Barakat, Fremont aventura-se no Vale dos Reis em busca da tumba de Tutankamon, atrás de um mistério que mudará o mundo para sempre".

O trailer pode ser visto aqui :

Há também um documentário educativo da Lucas Films que relaciona Howard Carter e o arqueólogo mais famoso do cinema, Indiana Jones:

Mas a fama de Tutankamon, também conhecido como Tut, não se resume à sétima arte. Um dos maiores aportes dos últimos anos veio da dança. O coletivo italiano Urban Theory obtém milhões de cliques no TikTok com as suas apresentações sincronizadas. O grupo apropriou-se de Tutankhamon e criou o estilo de dança tutting, caracterizado pelas posições angulares dos braços. As suas coreografias são muito impactantes. Aqui pode ver uma compilação de algumas das melhores sequências.

É também o dia ideal para ouvir The Bangles, e o seu êxito dos anos 1980 "Walk like an Egyptian".