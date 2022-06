"A mina" traz ênfase e dignidade para um ofício extinto

Comunidade ligada às minas de São Pedro da Cova é protagonista de espetáculo da Hotel Europa.

Submeter a realidade às leis do palco - eis "A mina", peça de teatro documental da companhia Hotel Europa que convocou 22 pessoas ligadas às antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, ativas desde o início do século XIX até 1970, para lembrarem as suas glórias e tragédias e oferecerem um "retrato complexo da história do país, desde a ditadura ao atual problema dos resíduos tóxicos", diz André Amálio, um dos diretores artísticos do projeto, a par de Tereza Havlícková.

Em cena há uma comunidade: ex-mineiros, filhos de mineiros, netos de mineiros, ex-britadeiras e ex-enchedoras; gente entre os 18 e os 87 que carrega a memória, cada vez mais esbatida, da mina que chegou a atrair centenas de trabalhadores do país e fez prosperar a terra na primeira metade do século XX. Inseridos num dispositivo organizado por cenas, os populares desfiam a nomenclatura do ofício - gasómetro, cavalete, pica, vagona, jaula - e contam as experiências vividas ou transmitidas pelos antepassados. A beleza do espetáculo é essa relação produtiva entre o real e o fictício, entre a substância e o estilo: vai a cena um pedaço objetivo de história que é devolvido com a ênfase e dignidade obtidas pela arte teatral - uma situação que replica as quotidianas lavagens dos corpos enegrecidos pelo trabalho na mina torna-se em palco um ritual que poderia estar numa tela da escola flamenga; a explicação do trabalho de uma britadeira, por dona Florinda, vê-se como um jogo coreográfico e percussivo que amplia o alcance daquela função esgotante e precária.

Os temas não saem de uma cartilha ideológica, desfilam naturalmente pela voz dos implicados: a dureza das condições de trabalho e a exploração durante o Estado Novo; a revolta dos mineiros que ocupam os escritórios das minas e formam o Centro Revolucionário Mineiro depois do 25 de Abril; ou a deposição de milhares de toneladas de resíduos tóxicos da Siderurgia Nacional da Maia nos terrenos das antigas minas em 2001. Esse processo, ainda inacabado, de remoção dos resíduos, e a batalha legal associada serão tratados num próximo espetáculo - "Tribunal mina".

A mina

Teatro Carlos Alberto, Porto

Até domingo 19