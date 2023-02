"A morte de Godard também foi um gesto político"

João Antunes Hoje às 17:10 Facebook

Cyril Leuthy assina o documentário "Godard Cinema", em exibição pelo país fora.

Filme do mês da Zero em Comportamento, que o anda a mostrar pelo país fora, "Godard Cinema" é o filme que se terá de ver para melhor perceber a obra do realizador, as diversas fases em que se divide e como se consegue passar de uma para a outra sem perder o sentido mais global do seu trabalho.

Cyril Leuthy, que já assinou documentários sobre Jean-Pierre Melville, sobre o cantor e ator Maurice Chavalier e sobra a cantora Barbara, falou ao JN sobre o seu filme, estreado o ano passado no Festival de Veneza.

No início do seu filme, vemos um vídeo de Godard que parece estar a falar com alguém em frente do seu computador. Pode explicar a origem destas imagens, tão belas e perturbadoras, ao mesmo tempo?

É uma carta filmada que Godard enviou ao Festival de Cannes em 2014 para explicar porque não queria ir ao festival. Ele fala sobre o seu estado de espírito e é muito comovente. No momento em que editei, ele refere-se a Cordelia, a personagem do Rei Lear de Shakespeare. "Não tenho o coração na boca". Cordelia, na peça, recusa-se a dizer ao seu pai que o ama porque não consegue encontrar palavras suficientemente fortes para transmitir o seu amor através da linguagem. Por honestidade, ela não quer usar palavras e assim aponta os limites da linguagem. Godard está todo aí algures. Obviamente, poucos espectadores terão esta referência quando virem o meu filme, mas a emoção transmitida pela filmagem de Godard em casa e pela sua voz já é muito sensível.

A morte de Godard, e especialmente a forma como ele escolheu deixar-nos, surpreendeu-o?

Aos 91 anos, a sua morte não é uma surpresa. Nem é a sua escolha a decidir por si próprio quando partir. Onde o podemos encontrar completamente é na sua vontade de tornar público o seu recurso ao suicídio assistido. Este é obviamente um gesto político.

O seu filme mostra imagens extraordinárias desde o início da sua carreira, ao lado de Chabrol, Rivette, Truffaut. Ainda são fáceis de encontrar ou teve dificuldades em obtê-las?

Gosto muito da fotografia de Godard e Truffaut quando jovens. Foi tirada em Biarritz. É bastante famosa. As filmagens que mostram a equipa editorial dos Cahiers du Cinéma vêm de uma curta-metragem de Eric Rohmer, que tinha pedido a toda a equipa que participasse no filme. A obtenção destes arquivos é muitas vezes uma questão de tempo, permissão e dinheiro. O excerto do filme de Rivette "Le Quadrille" não é inédito, mas este filme só foi encontrado há alguns anos, pelo que ainda é pouco conhecido. Nestas imagens, o Godard tem 20 anos de idade.

Não vemos tantas filmagens dos últimos vinte ou mesmo trinta anos da sua carreira. São mais difíceis de encontrar ou foi uma escolha de montagem, de narrativa?

Existem muitos arquivos relativos a este período. Gostaria de ter podido lidar mais com o último período da sua carreira, mas o tempo de um único filme não o permitiu, ou então em detrimento dos outros períodos que mereciam o tempo que lhes dediquei. Um segundo filme seria, sem dúvida, necessário. Dito isto, de um ponto de vista humano, o seu destino está de certa forma fechado a partir do momento em que decide deixar de jogar o jogo dos media e refugiar-se nas margens do Lago de Genebra.

Macha Méril, Marina Vlady, Nathalie Baye, fazem declarações fascinantes. Mas notamos a ausência de Isabelle Huppert. Ela não quis falar de Godard ou foi uma opção sua?

A Isabelle Huppert teria obviamente um lugar no filme e falou várias vezes sobre o seu trabalho com Godard. Era preciso fazer escolhas, muitas outras pessoas poderiam ter partilhado a sua experiência. Também aqui, outros filmes são, sem dúvida, possíveis.

O filme mostra-nos que, após cada uma das suas fases, renegou-o completamente, quer do período da nouvelle vague ao maoísmo, quer do maoísmo ao período do vídeo.

Uma das grandes características do pensamento Godardiano e a forma como este avança é a contradição. Está constantemente a trabalhar. Ele poderia dizer ou fazer tudo e o seu oposto, mas sempre com verdadeira sinceridade. A anedota do seu futuro epitáfio a ser inscrito na sua lápide tumular é famosa: "au contraire".

Nunca deixar de questionar a sua prática, de a desafiar e, se necessário, de a negar, foi para ele uma verdadeira força motriz. A maioria dos artistas encontram algo e exploram-no durante toda a sua vida. Há muito poucos artistas que se atreveram a ir regularmente a outros territórios radicalmente diferentes. Nisto ele está muito próximo de Picasso.

Quando penso nisso, quando me pergunto sobre a origem desta força que lhe permitiu deitar tudo fora várias vezes, a palavra "fé" vem-me à mente. Quero acreditar que é uma espécie de "fé" nesta arte que é o cinema, uma fé nos poderes do cinema. Não se deve subestimar o desejo de descobrir, de procurar, de agir como um cientista, de explorar.

Godard nunca foi consensual, como podemos ver no filme. Especialmente após a sua morte, quão importante é Godard para a nova geração de cineastas franceses?

É difícil falar em nome de uma geração. Penso que ainda hoje podemos pensar em Godard para nos dar a força para ousarmos desviar-nos da pista batida, que ele ainda nos pode permitir a nós, os cineastas, conquistar um pouco mais de liberdade. Ele abriu muitas portas. Pessoalmente, eu tinha ideias para este filme que nunca me teria permitido sem ele. Eu não queria "fazer à Godard", não queria imitar a sua prática, mas senti-me muito mais livre.

Inicialmente, queria entrevistar vários cineastas porque penso que estão bem posicionados para falar sobre Godard. Teria sido muito interessante. Estou também a pensar num arquivo que não editei e que data do início dos anos 80. Godard diz que, através do seu trabalho, se dirige sobretudo a outros cineastas. Porque eles são os seres humanos que ele melhor conhece.

A grande questão diz respeito à geração mais jovem. Quando tiver 20 anos de idade, ainda se está deslumbrado com Godard? Ou será que essa estrela se desvaneceu? Não posso responder a isso, mas estou a mostrar o filme regularmente por toda a Europa e estou agradavelmente surpreendido por encontrar jovens nas salas de cinema...

E para si, Godard representa o quê?

A questão não é assim tão simples. Godard não faz parte do meu panteão pessoal porque estou muito ligado (ou talvez limitado) à ideia da transparência do cinema. Eu gosto que o cinema seja diretamente acessível, pelo menos à superfície. Gosto da ideia de que sofisticação, inteligência, exploração, inventividade sejam uma segunda camada de um filme. Acima de tudo, um filme deve mover-se e a sua narrativa deve ser transparente para o público. Um documentário deve permitir-nos aprender e descobrir coisas. Acredito na nobreza do didatismo. Isto não impede a invenção. A obra de Godard é frequentemente baseada numa forma de mistério, é muito intimidante para muitos.

Demorei muito tempo a aceitar a ideia de me deixar guiar pelos seus filmes, sem tentar agarrar tudo. Amo a(s) História(s) do cinema acima de tudo. Estou fascinado com o impacto visual e o poder das ligações que ele faz. Sou muito sensível ao facto de que também exigia dele uma quantidade colossal de trabalho. Godard é alguém que sempre trabalhou muito e muitas vezes quis saber como fazer tudo, fazer ele próprio muitas coisas. Tenho muito respeito pela quantidade de trabalho que ele realizou.

Tenho uma grande admiração pela sua carreira. Seguiu um caminho totalmente novo, um caminho que é muitas vezes difícil, mesmo muito difícil. Tem estado muitas vezes bastante só neste caminho. Ele poderia ter aproveitado a fama do seu nome para fazer uma carreira completamente diferente. Acima de tudo, penso que ele foi um dos artistas mais importantes do século XX.

Também fez um documentário com Jean-Pierre Melville, que também é visto em Godard Cinema...

Melville e Godard eram muito próximos. Realmente perto durante alguns anos. Godard deve ter aprendido muito com ele, talvez até a ideia de que tem de se ser também uma "personagem", o que é interessante para os meios de comunicação social. Obviamente, houve uma rutura entre eles em algum momento, uma rutura violenta e definitiva, como é frequentemente o caso.

O meu desejo de fazer um filme sobre Godard deve muito a Melville. Melville é uma "personagem" extravagante, muito forte. Quando me perguntaram qual o realizador que me poderia interessar a seguir, quis encontrar uma personagem tão forte como Melville e, de facto, só vi Godard.

Já está a trabalhar num outro documentário?

Trabalho sempre em projetos diferentes ao mesmo tempo. Gosto muito das fases de investigação. Neste momento estou a desenvolver dois filmes para o cinema, uma busca familiar que falará sobre os movimentos migratórios europeus nos Estados Unidos e um documentário de animação. Há também dois projetos de retratos, um sobre um grande ator francês e outro sobre um ícone americano. Mas nenhum deles está em produção.