A música sacra e de orgão ganham expressão com o regresso do festival FIOMS

Está de volta, pelo segundo ano consecutivo, o FIOMS - Festival Internacional de Órgão e Música Sacra, que apresenta, a partir desta quinta-feira e até 6 de novembro, concertos, masterclasses e uma conferência, em sete cidades da área metropolitana do Porto.

O FIOMS surge em 2021, com o objetivo de promover e valorizar o património organístico da diocese e área Metropolitana do Porto, para além da pretensão de estimular o interesse pela Música Sacra vocal e de órgão.

O sucesso do primeiro ano levou agora a um regresso com muitas novidades e um maior programa. Este ano, é possível contar com 30 concertos, nas igrejas mais emblemáticas da região do Porto e na Casa da Música, quatro masterclasses e uma conferência, envolvendo mais de 100 intérpretes nacionais e internacionais. Para além do Porto, Maia, Valongo e Gondomar - cidades presentes na edição anterior - Arouca, Oliveira de Azeméis e Felgueiras, também irão receber estes eventos.

Sendo o ano comemorativo do bicentenário do nascimento do compositor e organista César Franck, o FIOMS irá realizar uma grande homenagem à sua música, apresentando a obra integral em órgão, a ser interpretada pelo francês Eric Lebrun, a que poderá assistir hoje, dia 13, na igreja de Cedofeita, às 21.30 horas.

O organista também irá orientar uma masterclass, que recaí sobre a obra do compositor, na Igreja da Senhora da Conceição, este sábado, dia 15, pelas 14.30 horas. No dia 28, às 21.30 horas, será ainda apresentada a monumental Sinfonia em ré menor, pela Orquestra sinfónica da ESMAE, sob a direção de Jan Wierzba e L"Organiste, na Igreja de Cedofeita.

Durante este festival, o público poderá também assistir aos concertos em vários órgãos históricos, incluindo os recentemente restaurados da igreja de Santa Clara, no Porto, e os monumentais órgãos históricos dos mosteiros de Arouca e Pombeiro, em Felgueiras.

A conferência, supramencionada, designada por "Música na Igreja: desafio permanente inculturação por D. Carlos Azevedo", terá lugar na igreja privativa da SCMP, dia 29 de outubro, sábado, às 18 horas.

Os mais novos não ficam de fora deste festival, sendo que haverá sessões para crianças dos três aos 13 anos de idade, estando programadas visitas escolares. "A aldeia do Dó-Mi-Sol" será a história interpretada no orgão por Inês Machado, nas Igrejas Nossa Senhora da Maia, Rio Tinto e Nossa senhora da Esperança.