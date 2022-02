"A normalidade possível" marca o regresso do Correntes d"Escritas

Sérgio Almeida Hoje às 15:44 Facebook

Festival poveiro retoma formato 100% presencial. Até ao próximo sábado, 60 autores celebram as línguas ibéricas.

Não é o mais antigo nem sequer o maior festival literário português, mas ainda assim o Correntes d"Escritas não deixa de ser um marco no panorama nacional. Para a generalidade do meio editorial, que acorre todos os anos em peso à Póvoa de Varzim, este evento criado no dealbar do milénio por Francisco Guedes para promover a escrita de expressão ibérica assinala de forma simbólica o arranque do ano literário.

São uma prova inequívoca disso mesmo as largas dezenas de títulos editados nesta altura para que possam ser apresentados ao longo dos seis dias do festival. Nesta 23.ª edição, que decorre entre esta terça-feira e domingo, o panorama de lançamentos é particularmente abundante, destacando-se os novos livros de Manuel Vilas ("Os beijos"), Álvaro Laborinho Lúcio ("As sombras de uma azinheira"), Aurelino Costa ("Amónio"), Adolfo Luxúria Canibal ("O crespos"), Manuel Jorge Marmelo ("A última curva do caminho") e Cláudia Lucas Chéu ("Ode triumphal à cona"). A propósito da recente reedição de "Morte no estádio", Francisco José Viegas vai falar também sobre os 30 anos de criação do inspetor Jaime Ramos.