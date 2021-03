A nova realidade do teatro criado para o online

Catarina Ferreira Hoje às 14:06 Facebook

Realizador André Godinho fala sobre a linguagem da estética teatral nascida à sombra da pandemia.

Olhando para o roteiro de celebrações do Dia Mundial do Teatro, que se celebra este sábado, quase parece um ano normal. A diferença é que nenhuma das obras previstas reunirá no mesmo espaço o público e o espetáculo.

Teatro mediado por câmaras e online: que objeto artístico é este? André Godinho, realizador que trabalha regularmente em cinema, televisão e em vários projetos teatrais, é categórico: "É teatro. O que não se pode fazer é filmar um espetáculo e mostrar como era suposto ele ser".