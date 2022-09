A nova sala de concertos M.Ou.Co. faz anos e dá-nos as prendas

Catarina Ferreira Ontem às 23:37 Facebook

Uma instalação de luz, dois concertos e a orelha gigante de Manel Cruz: a nova sala de espetáculos M.Ou.Co., no Porto, festeja esta sexta-feira o primeiro aniversário.

O espaço M.Ou.Co. - Stay, Listen, Play - é uma sala de concertos, hotel e restaurante - comemora esta sexta-feira um ano de (mo)vida na cidade do Porto e preparou um programa de evocação especial a partir das 19 horas.

Entre as várias iniciativas, o dia de festa é assinalado logo à entrada com uma instalação luminosa dinâmica, da autoria do Grandpa"s Lab, e uma performance musical ao vivo de Jejuno, projeto eletrónico feminino com batida e sintetizadores dissonantes - primeiro criam alguma estranheza no espectador, mas logo se tornam muito aconchegantes.

A noite terminará a partir das 21.30 horas, com um concerto dos Baiuca (com lugares limitados). Trata-se do projeto-revelação da música galega, espanhola e mundial, de grande espetacularidade, que veste a folk com roupagens de eletrónica - a chamada folktrónika.

O aniversário será ainda aproveitado para, simbolicamente, evocar os vários artistas que marcam a atividade do complexo M.Ou.Co. O momento ficará registado com a inauguração de uma escultura que representa a orelha gigante e que reproduz o ouvido externo de Manel Cruz, cantor e compositor "extraordinaire" do Porto, que estará presente no momento especial.