"A oeste nada de novo" lidera nomeações dos prémios Bafta

Épico alemão bate recorde na lista da Academia Britânica de Cinema com 14 candidaturas. "Os espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, e "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert têm 10 nomeações cada. Vencedores anunciados a 19 de fevereiro

O espetacular épico dramático de ação da I Grande Guerra "A oeste nada de novo", do cineasta alemão Edward Berger, soma 14 nomeações para os prémios Bafta, incluindo melhor filme, realização, elenco, banda sonora e fotografia. É um recorde para um filme de língua não inglesa na história da Academia Britânica de Cinema.

Para o Bafta de melhor filme em língua não inglesa estão também "Corsage", de Marie Kreutzer, "Argentina, 1985", de Santiago Mitre (venceu o Globo de Ouro este ano), "The quiet girl", de Colm Bairéad, e "Decisão de partir", de Park Chan-wook.

Com dez nomeações para os Bafta posicionam-se outros dois grandes vencedores nos Globos de Ouro deste ano: "Os espíritos de Inisherin", negríssima comédia dramática de Martin McDonagh, e "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", a comédia franca de Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Além de "A oeste nada de novo", para o Bafta de melhor filme estão indicados "Os espíritos de Inisherin", "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", "Elvis", de Baz Luhrmann, e "Tár", de Todd Field.



Para melhor realizador concorrem Martin McDonagh, Park Chan-wook, Gina Prince ("A mulher rei"), Todd Field, Edward Berger e a dupla Daniel Kwan/Daniel Scheinert.

Na categoria de melhor longa-metragem de animação estão "Turning red - Estranhamente vermelho", de Domee Shi; "Pinóquio", de Guillermo del Toro e Mark Gustafson; "Marcel the shell with shoes on", de Dean Fleisher Camp; e "O gato das botas: O último desejo", de Joel Crawford.

Os vencedores dos Bafta serão conhecidos no dia 19 de fevereiro.