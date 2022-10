A ousadia portuguesa com Pedro Neves Marques em Veneza

Helena Mendes Pereira Hoje às 17:41 Facebook

"Vampires e space" marca a representação nacional na célebre Biennale italiana, com vídeo e poesia visual. O autor da peça, Pedro Neves Marques, vai expor em Guimarães a partir desta quinta-feira.

Pedro Neves Marques (PT, 1984) apresenta-se como artista visual, cineasta e escritor e no próximo dia 27 de outubro estará no Centro Internacional de Artes José de Guimarães, em Guimarães, a propósito do programa público "Crepúsculos", com curadoria de Filipa Ramos, e que se liga a "Vampires in Space", a representação oficial portuguesa para a 59ª edição de La Biennale de Venezia.

O mais importante evento mundial dedicado à produção artística contemporânea, no campo das artes plásticas e visuais, está ainda patente até 27 de novembro de 2022, continuando oportuna a reflexão sobre a proposta lusa e a forma como indaga o belíssimo e imponente Palácio Franchetti, localizado no bairro de San Marco e perto da Ponte Accademia e que acolhe, desde 1999, o Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Por este ponto de vista, o projeto com curadoria de João Mourão e Luís Silva, não poderia pedir melhor localização. O ambiente gótico e luxuriante de Veneza e deste edifício, em concreto, acabam por oferecer à instalação de Pedro Neves Marques o contraste necessário para que o minimalismo da espécie de nave espacial que procura criar consiga percecionar-se.

A proposta de Pedro Neves Marques tem como base o vídeo e a poesia visual, se quisermos, que se dispõem em capítulos ao longo dos vários espaços do segundo piso deste palácio. A experiência imersiva que se pretendia com o design de exposição acaba, em minha opinião, por ser menos conseguida, ainda que o convite ergonómico à visualização do conteúdo vídeo ofereça ao espetador o necessário tempo de contemplação e reflexão que a mensagem pede.

A narrativa de "Vampires in Space" tem por base as rotinas e dilemas de cinco personagens, passageiros de uma viagem interespacial que convoca um tempo futuro ainda distante. A palavra vampiro é escolhida pela alusão à figura e às expectativas do que consideramos um "vampiro" na abordagem questões de identidade de género, das novas definições de família, a expressão queer, bem como o papel da intimidade e da saúde mental nos dias de hoje. Ou seja, o "vampiro" como figura de transmutação, usado em sentido pejorativo, é a forma neossurrealista de o autor estabelecer uma ligação com o tema central desta bienal, que apela a um pensamento sobre as grandes questões do presente e do futuro, através de abordagens não miméticas, mas superlativas, hiper e irreais.

De qualidade elevada, com um enorme espírito de crítica sociocultural e política a uma sociedade ainda presa nos seus próprios tabus, a obra de Pedro Neves Marques questiona as fronteiras entre o cinema e a videoarte, enquanto desperta a nossa própria apreensão de biografias cruzadas e complexas e nos alerta para a necessária normalização da Liberdade de ser.

Em 2022, Portugal apresenta-se em Veneza com ousadia e atualizada, arriscando sair da zona de conforto político. A escolha merece, por isso, todos os aplausos sendo, simultaneamente, sinal de alguma esperança nas escolhas dos mesmos de sempre e de mais polaridade de disciplinas e mensagens.