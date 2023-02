A ousadia rock dos Glockenwise é cantar em língua portuguesa

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 20:38 Facebook

"Gótico português" é o novo álbum da banda de Barcelos. Primeira apresentação ao vivo é já este sábado em Guimarães

Numa esperada, e agradável, continuação do ambiente sonoro rock trazido com o anterior trabalho - "Plástico" (2018) - os barcelenses Glockenwise voltaram à margem para mostrar tudo o que de bom se faz por lá. Eis o "Gótico português".

Nas palavras de Rafael Ferreira, guitarrista, é o primeiro e único disco que coloca a banda "geograficamente no sítio de onde é, Barcelos". E a primeira faixa diz logo ao que vem: abre com um excerto de uma entrevista de 1964 de Rosa Ramalho, "figura incontornável da cerâmica de Barcelos", revela o músico.

Mas em "Gótico português" - primeira aventura da banda na edição autónoma, depois de o antecessor ter tido chancela da Valentim de Carvalho - não há espaço para monotonias. "Não se fala exclusivamente da nossa região, fala-se de olhar para qualquer região, qualquer lugar que viva à margem". E ver o que de bom "borbulha" por lá.

A estreia dos Glockenwise na língua portuguesa no disco anterior deu frutos. "Conseguimos, talvez por cantarmos na nossa língua, uma maior ligação à terra. Foi algo natural". E deu poucas dores de cabeça, admite Rafael Ferreira, que acredita que os Glockenwise são "caso raro" - "a maioria das bandas que cantava em inglês e faz a passagem para o português teve processos difíceis e grande parte das vezes nem viu resultados positivos. Nós, para já [risos] resistimos".

um grupo "quase adulto"

Mas a mudança, e crescimento, que aconteceu com "Plástico" não foi apenas lírica, "foi estrutural". As letras são mais longas. As faixas são mais longas. Os passos de dança mais chamativos. A sonoridade? Essa mantém-se num estilo melancólico rock de quem se questiona sobre a vida. A mudança e as dúvidas existenciais chegaram naturalmente com a maturidade - da banda e dos seus elementos.

São um grupo "quase adulto", diz Rafael, lembrando que já lá vão 15 anos desde que começaram a tocar juntos. E ainda que confiança nunca tenho faltado aos jovens barcelenses que se juntavam no início do século ("às vezes confiança a mais, diria", confessa Rafael Ferreira entre risos), "o tempo dá algumas certezas extra". E daí terem tido a "ousadia" de se aventurarem numa edição de autor.

Sem apoiarem a ideia de que rock é apenas música "displicente", "mal trabalhada" e "barulhenta", reconhecem que seguem em "Gótico português" uma suavização sonora que vinham já apresentando com "Plástico". Sem nunca esquecer, claro, que o seu centro está no rock, "até porque não se pode ignorar que as guitarras são o elemento aglutinador" da banda.

"Gótico português" vai ser tocado pela primeira vez ao vivo já este sábado, no Festival Courage Club, em Guimarães. Depois seguem-se Viseu, Aveiro, Lisboa, Braga e Porto nos próximos meses.