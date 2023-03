"A Paris que filmei não existe daqui a cinco anos"

João Antunes Hoje às 18:18 Facebook

Clement Cogitore falou ao JN sobre "Filhos de Ramsés", já nos cinemas

Cineasta, autor de inúmeros vídeos, participações em exposições e trabalho em ópera, Clement Cogitore estreou na Semana da Crítica de Cannes o seu último filme, "Filhos de Ramsés". Já nas salas entre nós, o filme passa-se no bairro parisiense conhecido como Goutte d"Or, que dá o título original ao filme, onde Ramsés, um vidente, vê a sua atividade perturbada pela chegada ao local de um grupo de jovens estrangeiros. O realizador esteve a falar com o JN.

O título original Goutte d"Or, é o nome atribuído a um bairro de Paris. Porque decidiu localizar o seu filme especificamente neste território?

A personagem de Ramsés exerce uma atividade que em Paris está muito representada nesse bairro e nessa rua em particular. Quando se vê distribuírem folhetos à saída do metro para consultar videntes, todos os parisienses sabem que é ali. E é um bairro onde vivi bastante tempo e de que nunca me afastei.

Foi o ponto de partida para o projeto?

O bairro fazia parte, sim. Mas à medida que o filme avança vamo-nos afastando, porque a ação transfere-se para o norte de Paris, para a Porte de La Chapelle e para Saint Denis. Em termos de narrativa, não é tanto a história do bairro, mas a história daquela personagem.

Podemos considerar o seu filme um anti "Les Olympiades", o filme do Jacques Audiard que se passa num bairro completamente diferente de Paris?

É mais um complemento. Gosto muito do filme do Audiard e dessa forma que Paris tem de se mostrar através do cinema, sobretudo os seus bairros com uma personalidade mais forte. Filmes como "Le Pont des Arts", de Eugène Green ou "Les Amants du Pont Neuf", do Leos Carax. Gosto muito dessa forma do cinema mostrar a vida de Paris. Espero ter contribuído, com "Goutte d"Or".

Como esse título diz pouco a quem não é de Paris, nos outros países, como Portugal, o filme chama-se "Filhos de Ramsés". Está de acordo com esta opção?

Foi o distribuidor que escolheu esse título e eu disse que sim. O Festival de Cannes estava a aproximar-se e era preciso um título internacional. Não tinha uma grande opinião mas confiei neles. E depois de ter acompanhado bastante o filme no estrangeiro percebi que as pessoas associavam bem o título ao filme. Confio também na opinião das pessoas, apesar de que, desde que escrevi a primeira linha do guião, era "Goutte d"Or".

Que tipo de pesquisa fez junto dos videntes desse bairro? Foi bem recebido por essa comunidade, que imagino ser um pouco fechada e secreta?

Comecei a fazer um pouco de pesquisa, mas fiquei rapidamente desiludido, porque queria construir uma personagem que fosse um escroque, um verdadeiro manipulador, alguém que fizesse mesmo bem o seu trabalho. E os videntes que encontrei no bairro não eram bons de todo. A fraude era tão evidente que era quase ridículo. Eu queria levar a sério a personagem. Por isso, tudo o que tem a ver com a personagem vem mais da minha imaginação.

E o grupo de jovens?

Pelo contrário, isso está bem documentado. Quase tudo vem de factos reais. Esse grupo de jovens que dormem na rua existiu mesmo naquele bairro, entre 2016 e 2018.

Como é que escolheu os jovens para representarem esse grupo?

Foi fácil, mais fácil do que eu e o meu produtor imaginávamos. Foi através de um diretor de casting, que fez um trabalho notável. Pensei que ia demorar um ano até os encontrar e ele conseguiu fazê-lo em poucos meses. E conseguimos um grupo de jovens atores que fizeram um bom trabalho.

O Karim Leklou esteve associado ao projeto desde o início?

Desde o início não, porque não escrevi o filme a pensar num ator em particular. Quis que tudo fosse possível. Mas desde que o conheci que percebi que era ele. É um ator extraordinário, este vai ser o ano dele. Há vários filmes que vão estrear onde é o ator principal.

Ele joga muito bem com o seu olhar sobre a personagem, que nunca é muito crítico em relação ao que ela faz. Mantém sempre uma certa ambiguidade.

O que eu queria é que fosse uma personagem que nunca julgássemos. É um escroque e um manipulador, mas é também uma espécie de psicólogo, à sua maneira. Tem o papel de consolar as pessoas que o consultam. Mas a que preço? É a questão que me coloco. E que não consigo julgar.

Há sequências que se passam numas grandes obras que se realizam na cidade.

Há uma zona de Paris que está neste momento em grande mutação, para acolher os Jogos Olímpicos. Depois de se expulsarem as classes populares, está-se a expulsar agora a classe média do centro de Paris. Para mim era importante que, mesmo que o filme não seja sobre isso, que essa ideia o atravessasse.

Essas cenas têm um lado quase documental...

Não foram fáceis de filmar, eram em grande parte de noite e em locais sem grande segurança. Mas tivemos sorte, tudo se passou muito bem. É uma Paris que, daqui a cinco anos, digamos, já não existe como eu a filmei.

Há alguma inspiração em particular, para esses momentos?

Pensei muito nos primeiros filmes de Pasolini, como "Accatone" ou "Mamma Roma", quando filma os jovens romanos das classes populares, com a sua maneira de transmitir a energia de uma cidade, as mudanças e as coisas que vão desaparecer. É um cinema que me marcou muito, na minha cinefilia e no meu cinema. Espero que se note um pouco essa inspiração.

Como é que concilia o cinema com o seu trabalho como artista e videasta? Faz tudo parte do mesmo sentimento de criação?

Sim, para mim faz parte do mesmo universo. São as mesmas preocupações que atravessam o meu trabalho. Depois é uma maneira diferente de conceber a narrativa e de criar as imagens. Preciso dos dois para avançar. Quando passo muito tempo a organizar exposições e a fazer vídeos experimentais sinto a falta do guião e da ficção e quando saio de um ano a fazer uma longa-metragem sinto falta de coisas mais experimentais, mais contemplativas.