A pé ou de bicicleta, os livreiros vão ao encontro dos leitores

Mesmo com as portas fechadas, as livrarias apostam nas entregas ao domicílio para continuarem a sua atividade.

Desde o início da pandemia, a Flânerie, a bicicleta que a livraria Flâneur utiliza nas entregas ao domicílio, já fez mais quilómetros do que em qualquer um dos quatro anos anteriores. É ao volante desta bicicleta literária - mas também de carro ou a pé - que os livreiros Arnaldo Vila Pouca e Cátia Monteiro entregam os livros, depois de ter sido consumada a compra, por telefone ou através do site.

"Para já, ainda não sentimos grandes diferenças, mas no primeiro confinamento foram muitas as encomendas", afirma Arnaldo.