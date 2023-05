A poesia como raiz do pensamento de José Emílio-Nelson

Sérgio Almeida Hoje às 19:04 Facebook

Novo livro de José Emílio-Nelson, "Então assim falo" , prossegue a condição desafiadora da escrita do autor de Espinho.

A referência zaratustriana do título é apenas a primeira que atravessa o imenso rol de reminiscências, códigos e significados do novo livro de José Emílio-Nelson (n. 1948), o qual se inscreve, por sua vez, na condição eternamente desafiadora da sua poesia.

O autor espinhense, "grande masturbador de heresias", prossegue há mais de quatro décadas um devir poético permanente, mas que não exclui um fio condutor constante: continuar "a desafiar o cânone", como afirmou numa entrevista recente ao "Jornal de Notícias", fiel aos mestres Goya e Bosch, influências maiores do seu repertório imagético, cujas obras ainda faz questão de visitar todos os anos no Museu do Prado.

Esse lugar de desconforto, aos olhos da moral castradora que tanto tem zurzido na escrita, não é mais, afinal, do que um reduto da liberdade, segundo o qual o poema deve ser, antes de tudo, um lugar contínuo da interpelação e questionamento.

Sem que a heterodoxia da sua poesia se coloque em causa, tem-se assistido nos livros recentes - sobretudo depois de "Beleza tocada", em 2015 - a uma metódica mas contínua inflexão desse pressuposto.

Na dezena de poemas reunidos, detetamos a rigorosa observância dos temas de sempre, mas, formalmente, há "um pendor metapoético" que se manifesta sob a forma de uma depuração crescente. Um anseio plasmado pelo autor, num dos poemas iniciais do livro: "Nada escrevo que não seja rasgado pelo escapelo".

O trabalho oficinal de (re)escrita mede-se pelas sucessivas versões do primeiro poema de "Então assim falo", ao longo das quais as cinzas de Fénix, a renascida, ora se vão consumindo ora erguendo, num jogo eterno de morte e ressurreição.

Tal como no poema inaugural, cada um dos nove restantes parte de um universo particular, seja da mitologia ou da literatura, mas converge na busca de uma lógica que, não raras vezes, é destituída de sentido.

A convocar Vulcano, Saturno e Cronos, ou a aludir à vingança de Sísifo, o que fica sempre é uma busca de foro íntimo que excede as fronteiras de si próprio: "Na hora da minha morte/ com o Céu até ao pescoço / descalço a Língua / na miséria da Poesia / calunio o Verbo que bem perto da Cruz esmaga a noz redonda do Firmamento. / Recuso a púrpura do Sudário (a que me assoo) / Nunca trocarei o meu focinho canino, na sua raiva / por três vinténs".