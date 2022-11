"A poesia não vai à missa", mas passa pelo Teatro do Campo Alegre

Marta Lima Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

As Quintas de Leitura regressam ao Teatro do Campo Alegre já no dia 10, quinta, para um serão "desenfreado e desembestado". Hugo van der Ding, Lavoisier e a Garota Não são alguns dos participantes.

Numa sessão que tem como mote o verso de Eugénio de Andrade segundo o qual "a poesia não vai à missa", as Quintas de leitura estão de regresso nesta quinta-feira, às 22 horas.

Aguarda-se um serão "desenfreado, desembestado, e atravessado por momentos de subtil humor" para todos quantos se deslocarem ao Teatro do Campo Alegre

PUB

As palavras cortantes vão atravessar a generalidade dos poemas, que vão ser lidos ao longo da noite por Sandra Salomé, Teresa Coutinho, Isaque Ferreira e Paulo Campos dos Reis, presenças frequentes nas populares "Quintas".

Hugo Van Der Ding vai ser o improvável mestre de cerimónias numa sessão na qual a música vai ficar a cargo de Lavoisier e a Garota

Não, não faltando ainda o acompanhamento em linguagem gestual portuguesa, feito por Cláudia Braga.

Com mais de 20 anos de existência, as Quintas de Leitura foram criadas no âmbito do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, mas rapidamente conquistaram o seu espaço, cotando-se como um evento que celebra a força da palavra e o diálogo entre as artes.