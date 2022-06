A Porta reabre edifícios do centro histórico de Leiria para concertos e exposições

Alexandra Barata Hoje às 16:17 Facebook

Festival regressa ao 'casco' velho leiriense a partir deste domingo e até ao próximo dia 19, com dezenas de eventos culturais em espaços históricos fechados ao público há anos.

Este ano, A Porta regressa ao centro histórico de Leiria, com a organização de eventos culturais em espaços que se encontravam fechados ao público há vários anos, como a Pousada da Juventude, no Terreiro, onde decorrerão concertos e uma exposição de pintura, e o Orfeão "velho", junto à Sé de Leiria, onde haverá um bazar circular, com a venda de produtos sustentáveis. Salvador Sobral é um dos cabeças de cartaz.

Membro da organização, Mariana Lóis, 26 anos, explica que neste domingo, pelas 17.30 horas, será inaugurada a Casa Plástica, uma exposição de pintura e escultura com a curadoria de Leonardo Ritto, que poderá ser visitada na Pousada da Juventude. Encerrado há 13 anos, o espaço vai acolher também os concertos do pianista Daniel Bernardes, às 21.30 horas, e de Salvador Sobral e André Santos, meia hora mais tarde. As atuações serão num jardim interior, onde foi criado um minianfiteatro.

Além de Salvador Sobral, a programadora de A Porta destaca ainda como cabeças de cartaz Sean Riley & the Slowriders, Blu Samu, Titica (rainha do kuduro em Angola), Rider the Eagle, Club Makumba e Sereias. "Estamos também muito contentes por termos estreias de vários artistas de Leiria, como os Sfistikated, um duo eletrónico constituído por elementos dos First Breath After Coma e dos Whale, que colabora com vários artistas, como Muco, que também vai atuar no festival."

Mariana Lóis refere que Leiria vai estar ainda representada pelos músicos Lil Mami Barz, Margô, Jaime Miguel, All Them Lucky, Natércia Lameiro, e a dupla Jero (dos Nice Weather For Ducks e Jerónimo) e Rui Gaspar (dos First Breath After Coma). A programadora garante que os DJ Partimento: Progressivu x DJ ADAM prometem ser uma festa. "É autêntico cardio. Sempre a saltar e a dançar", observa. A dupla de música eletrónica Trigo e Moço, o DJ Set de Musiqu3 Revival e os DJ de Leiria Cuts, Vertical Girl e Schmeichel também serão momentos altos do festival.

Miniconcertos em lojas

Os concertos previstos, ao longo dos oito dias do evento, decorrem ainda na Stereogun, no Jardim Luís de Camões, no Centro Cívico, na Rua Direita, no Orfeão "velho", e no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria (Igreja da Misericórdia). Mariana Lóis realça os miniconcertos protagonizados por alunos da SAMP - Sociedade Artística e Musical dos Pousos, na Chapelaria Liz, na Chapelaria Fonseca e na Mercearia do Sr. Ferreira. "Queremos dar a conhecer estes espaços e estas pessoas. É uma forma de homenagear os que continuam a trabalhar no centro histórico."

Mais do que os concertos e as exposições, A Porta propõe-se dinamizar o centro da cidade de Leiria Foto: Direitos reservados

O 1001 portas terá, pela primeira vez, o Mercado Maroto, destinado a divulgar a arte erótica. "Tem bolinha vermelha", avisa Mariana Lóis, pelo que só pode ser visitado por pessoas com mais de 18 anos. "São artistas plásticos ligados ao erotismo e à sexualidade, que vão vender em banca, na loja por baixo do Atlas [Rua Direita]", adianta. Haverá ainda uma performance de uma 'drag queen', em colaboração com a comunidade LGBT de Leiria, que vai ter um exposição na Pousada da Juventude. "Achámos que fazia todo o sentido normalizar estas artes, por uma questão de representatividade, e para que Leiria possa ser um espaço mais seguro, no sentido de deixar de ser marginalizado." O programa prevê ainda a realização de oficinas e workshops para adultos e para famílias, e a tradicional feira bandida, nas transversais da Rua Direita e no Terreiro.

As crianças podem fazer carimbos humanos com tintas comestíveis, a partir de alimentos, na Portinha. Vai haver ainda cabines de fotos onde se podem tirar retratos instantâneos, aprender a fazer brinquedos em madeira e vídeos. No feriado de dia 16, vai decorrer o jogo Famílias sem Fronteiras, "um revival dos Jogos sem Fronteiras, em que se privilegia o trabalho em grupo e em cooperação, e se trabalha a confiança e a gestão de conflitos".

Jantares em casa de desconhecidos

Este ano, voltam a decorrer jantares temáticos - vegano, afrodisíaco, angolano, italiano, sem abrigo - em casa de particulares, à exceção do último, que será numa casa abandonada. "A Ideia é ir jantar a um sítio que não conhecemos, com pessoas que nunca vimos, com o cozinheiro e com o músico, num registo intimista", explica a programadora. "Mais perto da data, é enviada a morada. Só sabem quem é o chef e quem vai tocar, mas não se sabe qual é a ementa." O valor é de 25 euros, mas as inscrições estão quase esgotadas.

O festival A Porta mudou provisoriamente para a Villa Portela, no ano passado, devido à pandemia. Contudo, este ano regressa ao "casco velho" da cidade, onde arrancou a primeira edição, em 2014. "A nossa premissa sempre foi abrir as portas do centro histórico que estavam fechadas, e mostrar as suas possibilidades", explica Mariana Lóis. E tanto assim é que estes espaços voltaram a ser ocupados depois do evento, como é o caso do edifício onde funciona o bar e restaurante Atlas, ou o antigo espaço da EDP, transformado no Centro Associativo Municipal.

O programa pode ser consultado em https://2022.festivalaporta.pt/programa/