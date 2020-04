A profética "nova anormalidade" dos The Strokes

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:16 Facebook

"The new abnormal" é o novo disco da banda nova-iorquina, que quis falar de envelhecimento, mas antecipou tempos sombrios da pandemia

"E agora a porta fecha-se / A criança cresce prisioneira". Versos como este, saídos do tema "Not the same anymore", povoam o novo disco dos The Strokes, onde a banda se apresenta mais introspetiva que nunca, parecendo refletir sobre o passar dos anos, o envelhecimento, a distância progressiva em relação ao tempo em que emergiram com o seu rock simples, direto, de perfeita construção para três minutos de energia e catarse. Eles não o sabiam, mas o tom e as frases de "The new abnormal" (A nova anormalidade) revelam-se dolorosamente proféticos, parecendo desenhados para trilha sonora dos tempos sombrios que vivemos.

O regresso, sete anos após o último álbum de originais, "Comedown machine", foi oficialmente anunciado durante um comício de apoio ao candidato democrata Bernie Saunders, a 10 de fevereiro deste ano. Sabia-se já que a produção estava a cargo de Rick Rubin, fundador da Def Jam Recordings, conhecido por ajudar os músicos a relançar a sua autenticidade perdida. E sabia-se também que o vocalista Julian Casablancas, desde as experiências com a sua outra banda, The Voidz, não estava disposto a ser "o títere que o fantasma do meu jovem eu ainda controla".

Saíram depois os singles: "At the door" parecia iniciar a profecia, com o seu tom fúnebre e letárgico, acompanhado de vídeo em ambiente sci-fi, onde há coelhos infetados com alguma estranha doença e uma nave espacial com a forma mais odiada do momento: circular e cravada de picos. Seguiu-se "Bad decisions", o tema mais aproximado à assinatura inicial dos The Strokes: arejado, veloz e com letra orelhuda; a melodia é uma assumida repescagem da canção de Billy Idol "Dancing with myself". E, finalmente, "Brooklyn bridge to chorus", que antecipava a invenção de novas possibilidades para o som dos nova-iorquinos. Começa como fanfarra sintética, evolui para uma salgalhada pop, propositadamente descosida, e termina como balada confessional.

A totalidade do álbum, cuja capa é uma obra de Jean-Michel Basquiat, "Bird on money", ficou ontem a ser conhecida. E talvez só desagrade - pelo menos de início - aos indefetíveis da crueza de "Is this it", disco que catapultou os The Strokes, pouco tempo antes do 11 de setembro de 2001, para a ribalta do universo rock. Isto porque a banda de construção perfeita e resultados imediatos pede agora segundas e terceiras audições para que se desembrulhem as suas camadas.

Vastas influências

O espectro de influências é vasto: da new wave e a pop sintética ao funk e ao disco, e se nos alicerces estão ainda os riffs inconfundíveis dos The Strokes, a estrutura é multiforme e imprevisível. "Eternal summer" é um bom exemplo: o início parece solarengo como um tema dos Gnarls Barkley, mas o espaço vai apertando ao som de sirenes, e de repente parece-nos ouvir Pink, a personagem de The Wall, a transpirar pânico no seu Mundo confinado. Soa a alguma coisa?