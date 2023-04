A pura loucura de um profeta

Mariana Albuquerque Hoje às 19:55 Facebook

Massacre do culto "Ramo Davidiano", em Waco, no Texas, no qual morreram mais de 80 pessoas, é agora uma minissérie na Netflix.

São 51 dias que se repetem, como uma ferida por sarar, na memória dos sobreviventes, dos agentes do FBI e dos jornalistas que seguiram o caso. 30 anos depois, muitos ainda choram ao recordar, no documentário "Waco: Apocalipse norte-americano", o que aconteceu em 1993 no complexo onde residiam elementos do culto religioso "Ramo Davidiano", em Waco, no Texas, EUA.

O caso, explicado com imagens inéditas na minissérie da Netflix, fez manchetes em todo o mundo. E não é para menos. Mais de 80 pessoas morreram baleadas, esfaqueadas ou carbonizadas por amor ao líder do grupo, David Koresh. "O David era o nosso Cristo, dava-nos as verdades de Deus", explica uma das sobreviventes. Assumindo-se como o Messias, Koresh conquistou dezenas de apoiantes, sempre com o discurso voltado para o apocalipse iminente.

O grupo estava preparado: colecionava granadas e armas ilegais, que as próprias crianças manejavam. A 28 de fevereiro, a polícia cercou o enorme complexo onde o culto residia, numa investigação ligada à posse de armas, e houve um violento tiroteio com baixas de um lado e do outro. A partir daí, David e os seguidores barricaram-se em casa, com o FBI a tentar negociar constantemente a libertação das pessoas.

Na sequência de uma fase de impasse, as autoridades decidem aproximar-se do complexo e lançar gás lacrimogéneo para o interior, de forma a fazê-los sair. No entanto, minutos depois, um incêndio deflagrou no edifício, matando quase toda a gente, incluindo David. Os sobreviventes garantem que o grupo não ateou as chamas, mas um estudo independente posterior concluiu que o fogo começou, ao mesmo tempo, em diferentes locais do complexo, pelo que não poderia ter sido iniciado pelo FBI.

Aliás, durante o documentário, a sobrevivente revela que o plano geral era acabarem com a própria vida, usando granadas, caso a polícia invadisse a residência. Três décadas depois - por incrível que pareça - garante ainda que David não violava crianças, uma vez que, no culto, uma menina de 12 anos já era considerada mulher.