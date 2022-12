A rainha do baile fala-nos ao ouvido

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 18:04 Facebook

A norte-americana Sudan Archives lançou "Natural brown prom queen". A sua viagem sónica percorre terrenos pouco explorados entre pop, hip-hop, R&B e música eletrónica.

Há quem escreva autobiografias, despejando num livro tudo o que sente ou sentiu. Depois há Brittney Parks, mais conhecida por Sudan Archives, que compõe, escreve e canta para exorcizar a existência. Chegou agora o seu segundo álbum, "Natural brown prom queen", uma forma de olharmos para a vida, para os pensamentos e para as vontades da multifacetada artista norte-americana.

Ao todo são 18 faixas que nos chegam para mostrar (ainda mais e melhor) aquilo de que Brittney Parks é capaz. Mais uma vez sem conseguirmos definir ao certo o que é isto que sai da cabeça da compositora e que nos chega aos ouvidos, é certo que a norte-americana viaja por terrenos nunca explorados entre o pop, o hip-hop, o R&B e a eletrónica. Tudo isto com ainda mais maturidade do que no seu primeiro e anterior álbum: "Athena" (2019).

Começando com batidas que nos fazem mexer o pé, e uma bateria energética, é logo na primeira música que percebemos que Sudan Archives nos quer convidar para a sua festa - onde dança sozinha, sem medo, e é a rainha do baile. Mas não nos deixemos enganar pelos ritmos dançáveis e apetecíveis que percorrem todo o longa-duração: aqui também há dor, fragilidade, lágrimas. Para contrastar, a intérprete mostra-nos ainda o seu poder e, acima de tudo, a sua autoestima.

Sedução e a sensualidade não faltam. "OMG BRITT" serve como uma espécie de provocação ao ouvido de quem a escuta. Mas também há autoafirmação, com constantes referências a independência.

Tal como nos tem habituado, o ativismo não poderia, também ele, faltar num trabalho de Sudan Archives. O racismo é tema recorrente em diversas faixas, mas é em "Selfish soul" que uma das marcas da cultura negra mais é exaltada: o cabelo. Em "NBPQ", faixa que remete ao título do álbum, Sudan leva-nos pela sua vida, sendo inevitável aprendermos sobre as suas raízes.

E para quem achar que esta compilação é demasiado perfeita a nível técnico e criativo, Sudan desafia-nos a pensar: "Is this real?" ("Isto é real?", em português).