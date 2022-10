A rara fotografia de António Variações com a mãe em 1972

JN Hoje às 12:05 Facebook

Uma fotografia histórica está a correr as redes sociais: trata-se de uma imagem de António Variações, tirada em 1972, de braço dado com a mãe, Deolinda de Jesus, na sua aldeia-natal, Fiscal, em Amares, distrito de Braga.

A inédita imagem foi partilhada no Twitter, mas a sua origem não é identificada pelo utilizador. Na legenda da fotografia lê-se "Um jovem António Variações (aqui ainda António Ribeiro) com a mãe, Deolinda de Jesus, na sua aldeia-natal de Fiscal, em Amares, Braga, julho de 1972".

Nascido a 3 de dezembro de 1944, António Ribeiro, conhecido por António Variações, abandonou a sua aldeia natal em 1957 e foi para Lisboa, onde se dedicou a diversas atividades profissionais desde empregado de escritório até barbeiro. Em 1975 viajou até Londres e, um ano depois, partiu depois para Amesterdão, onde aprendeu a profissão de cabeleireiro. Em Lisboa, estabeleceu-se com o primeiro cabeleireiro unissexo de Portugal.

Deolinda de Jesus, mãe de António Variações

Foi cantor e compositor, sendo hoje um dos nomes mais importantes da música portuguesa. Editou dois álbuns de originais: "Anjo da Guarda", em 1983, onde se destacam os êxitos "O corpo é que paga" e "É pr'a amanhã"; e "Dar & Receber", em 1984, onde homenageou a mãe com o tema "Deolinda de Jesus".

Variações morreu a 13 de junho de 1984, aos 39 anos, vítima de uma broncopneumonia, que terá sido causada pelo vírus da SIDA, doença ainda pouco falada à época.

Vinte anos depois da sua morte, sete músicos portugueses formaram a banda "Humanos" e gravaram 12 músicas selecionadas de um conjunto de cassetes de Variações, detidas pelo irmão, Jaime Ribeiro. O álbum em sua homenagem foi lançado em dezembro de 2004.

A vida do artista inspirou o filme "Variações", de João Maia, que foi o filme português mais visto em 2019, com quase 280 mil espetadores. A longa-metragem de João Maia é protagonizada pelo ator Sérgio Praia e foca-se na transformação de António Ribeiro em António Variações, num período de vida entre 1977 e 1981, a época em que um barbeiro ambicionava viver da música, gravava canções em cassetes e ensaiava com músicos amadores, muito antes de editar oficialmente qualquer canção.