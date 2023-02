"A reação das pessoas ao filme foi bastante calorosa"

João Antunes (em Berlim) Hoje às 15:10 Facebook

Susana Nobre falou ao JN sobre a primeira projeção de "Cidade Rabat" na Berlinale

Primeira produção portuguesa a ser projetada na Berlinale, "Cidade Rabat", de Susana Nobre acompanha a personagem de Helena, uma mulher de 40 anos, após a morte da mãe. Ao JN, a realizadora Susana Nobre mostrou-se bastante satisfeita com a forma como o filme foi recebido. "A reação das pessoas foi bastante calorosa. A sessão de perguntas e respostas que se seguiu à projeção também correu muito bem. A atriz, a Raquel Castro também esteve presente, foi um diálogo a duas."

A realizadora referiu que "é um filme que tem um lado emocional, que toca as pessoas. Não é nada conceptual. Sinto que é o meu primeiro filme que tem esse lado mais emotivo", e mostrou-se agradavelmente surpreendida com o sentido de algumas perguntas que lhe foram feitas: "Houve até visões que eu nunca tive, pessoas que leram coisas que eu não tinha visto. Achei uma leitura particularmente muito interessante um espetador que fez uma ligação entre a destruição do bairro, que vemos no início do filme, e a própria ideia do desaparecimento da casa da mãe, da casa da infância dela. Fez essa fusão e perguntou-me se era intencional. Mas há coisas que nós não fazemos intencionalmente, mas como trabalhamos com uma constelação de elementos que são muito próximos, há sentidos que brotam de forma imprevisível."

Susana Nobre referiu-se também à importância da sua atriz, que aqui se estreou no cinema. "A Raquel é uma pessoa modesta, não se deixa fascinar por estas coisas. Claro que usufruiu do momento. A equipa toda estava muito feliz. Para nós foi o fecho de um processo. Muito trabalhoso, muito vivido intensamente. A Raquel de certa forma leva o filme às costas. O filme dependia completamente do trabalho dela, está em todas as cenas do filme. Para ela, mais do que para mim, imagino que esta primeira projeção tenha sido uma espécie de devolução do seu trabalho."

O filme foi produzido pela Terratreme, um coletivo de que a realizadora também faz parte. Explicou-nos então o que pensam poder acontecer a partir da estreia mundial em Berlim. "Os dados foram lançados, agora vamos esperar para ver o que vai acontecer. Temos algumas ideias do que é que gostávamos que acontecesse, mas temos de ver se o filme faz o seu caminho."

"Cidade Rabat" é o segundo filme consecutivo de Susana Nobre a ter seleção no Forum da Berlinale, depois do documentário "No Táxi do Jack". A realizadora trabalha assim na fronteira cada vez mais ténue entre ficção e documentário. "Sinto-me sempre um bocadinho aprendiz. Até porque este filme acaba por abrir qualquer coisa de novo para mim. Mas já experimentei muitas coisas, já fiz filmes de formas muito diferentes", diz-nos. "O que me atrai é escrever a partir do real. Partir do real também é o impulso da ficção. É assim que nós pensamos, apropriamo-nos das coisas mas há sempre ali um duplo, que é uma coisa um pouco fantasmagórica. A relação com o real é sempre da ordem da interpretação."

A personagem principal do filme trabalha na produção de cinema. Será Helena alter-ego de Susana Nobre? "Alter-ego não digo, mas que me baseei em acontecimentos da minha história de vida para escrever o projeto, sim.", admite. "Depois, quando o projeto arrancou, essas coisas foram sendo suspensas. O que interessava era o filme e aquelas pessoas que estavam ali e não era eu, nem os lugares em que passei nem as experiências que eu vivi. Isso ficou em suspenso, para dar lugar a uma nova existência e a uma nova realidade, que é a realidade do filme."