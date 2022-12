"A revolução portuguesa influenciou-nos muito em Itália"

João Antunes Hoje às 20:08 Facebook

Marco Bellocchio venceu prémio do cinema europeu pela série "Exterior Night". Já octogenário e uma das figuras maiores do cinema italiano do último meio século, Marco Bellocchio venceu o Prémio de Inovação, atribuído pela Academia Europeia de Cinema e entregue sábado passado, em Reiqueiavique, na Islândia, durante a cerimónia de entrega dos Prémios do Cinema Europeu.

Além do facto, realçado pelo próprio realizador, ao receber o prémio, de se tratar de um reconhecimento pela inovação, entregue a um cineasta não propriamente jovem, este galardão foi atribuído a Marco Bellocchio por uma série de televisão, a primeira da sua longa carreira.

Inicialmente apresentada em Cannes na integralidade dos seus seis episódios, que podem ser vistos como um único filme, "Exterior Night" retoma um tema que o realizador italiano já abordara, na longa-metragem de 2003, "Bom Dia, Noite", o rapto e o assassinato do antigo Primeiro-Ministro italiano, Aldo Moro, ocorrido em 1978.

Algumas horas antes da cerimónia de entrega dos prémios, Marco Bellocchio reuniu-se com alguma da imprensa internacional presente em Reiqueiavique, recordando onde se encontrava nesse momento. "Eu era um jovem na altura. Vivia como um cidadão normal, como qualquer outro. Não estava envolvido na política, embora tivesse ideias de esquerda", começou por dizer. "O que me causou impressão foi a força deste movimento terrorista, comparada com a fraqueza do Estado. Quando, ao fim de 55 dias, as Brigadas Vermelhas decidiram assassinar Aldo Moro, como italiano fiquei surpreendido. Nunca pensei que chegassem a tanto. Pensava que, descendentes de Maquiavel, podia encontrar-se uma solução, um compromisso, de forma a libertar o prisioneiro."

O realizador referiu-se ao que o motivou a voltar a pegar de novo neste tema. "O que me interessou na série foi representar este político como alguém que, mesmo poderoso, também era um ser humano, com as suas fragilidades. Não é uma série de denúncia. É uma história romanesca, sobre uma personagem". No que se refere às diferenças para o filme anterior, disse: "A série trata do outro lado da prisão de Aldo Moro, a sua mulher, a família, os amigos, os ministros, o papa. O corpo desta série é mais romanesco."

Marco Bellocchio trabalhou pela primeira vez no formato de série de televisão. Mas o seu trabalho de investigação a isso o obrigou. "Investigámos a história toda e percebemos que precisava deste tempo, de uma série televisiva, para contar o lado exterior da tragédia de Moro. Depois, dividimos a história em seis capítulos, foi aí que surgiu a forma definitiva da série."

O realizador recordou de seguida o clima político que se vivia à época dos acontecimentos. "Havia uma parte da população que não se identificava com a política que Aldo Moro seguira, mas também não se identificava com os terroristas que o raptaram e assassinaram. Havia esta expressão, no meio de uma parte da esquerda: nem com o Estado nem com as Brigadas Vermelhas", disse-nos. "As coisas mudaram, após o assassinato de Moro. As leis tornaram-se mais restritivas. O assassinato de Moro aumentou também o número de jovens que queriam tornar-se terroristas. Mas tudo mudou quando foram apanhados e começaram a falar. Mostraram que também eram bastante frágeis. O movimento dissolveu-se em poucos anos."

Hoje, Itália é governada por um partido de extrema-direita. Bellocchio, questionado sobre se a série ganhava assim um novo impacto, começou por referir: "Não sei se a série é mais importante agora, que temos um governo de direita, de direita profunda. A série foi recebida em Itália com muito interesse. Também em outros países, como França. Naquela época tínhamos um Partido Comunista muito forte. Chegou a ter 33% dos votos. Mas havia uma extrema-esquerda, à esquerda do Partido Comunista. Como dizia Moro, o Partido Comunista era um partido da ordem, do sistema. Não é que não pensasse em fazer a revolução, mas era um partido revisionista, que queria reformas. Depois, havia uma extrema-esquerda que simpatizava com os terroristas. Hoje não há nada disso."

Marco Bellocchio faz precisamente a ponte para os nossos tempos. "A revolta da juventude expressa-se de outra forma. Não pela política", começa por dizer. "Se falarem a um jovem de luta de classes, de revolução armada, não sabe o que são, não compreende as expressões. Ou a solidariedade internacionalista. Na altura, quando se cantava a Internacional, como vemos na série, era um momento muito sentido. Hoje, vão nascer palavras novas, conceitos novos, ideias novas. A revolta jovem ainda existe. Espero que ainda possamos mudar o mundo, que caminha para uma catástrofe."

O assassinato de Aldo Moro ocorreu numa altura em que se viviam ainda os ecos da revolução portuguesa do 25 de Abril, que o cineasta recorda. "É verdade que a revolução não violenta de Portugal inspirou-nos muito, foi como um modelo. A situação era diferente de Itália, porque Portugal vivia numa ditadura. Nós olhámos em Itália para a revolução portuguesa com uma grande simpatia. E com a esperança de que este modelo, de uma revolução sem mortes, se pudesse exportar para Itália."

Finalmente, Marco Bellocchio estabeleceu a possível comparação entre o cinema italiano da época em que começou a fazer os seus filmes, e a situação atual. "Há uma grande diferença. Naquele tempo, cinema era cinema, não tinha relação nenhuma com a televisão. A televisão era outra coisa. O cinema vivia do dinheiro que fazia nas bilheteiras e das vendas ao estrangeiro. Hoje quase não se fazem filmes que não sejam financiados pelas televisões. Na altura, a televisão permitia mostrar apenas algumas coisas, enquanto o cinema era mais político, de denúncia, de ataque. Mais agressivo. O cinema dizia coisas que a televisão não dizia."