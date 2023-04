A sensorial experiência de ouvir Queen à luz de velas

Mariana Soares Hoje às 11:38 Facebook

A sala Novo Ático do Coliseu Porto torna-se esta terça-feira palco de mais um mágico concerto Candlelight, desta vez um tributo à banda britânica Queen.

Com duas apresentações, às 19.30 e às 21 horas, o quarteto de cordas Intempus traz alguns dos maiores sucessos da banda liderada por Freddie Mercury.

O alinhamento para o concerto conta com músicas conhecidas por todos, como "I want to break free","Somebody to love", "Don"t stop me now", "Bohemian rhapsody" ou "Love of my life", entre outros sucessos do grupo.

Os concertos Candlelight levam a emblemáticos locais da cidade do Porto a beleza da música à luz de velas. Todos estes elementos servem para criar uma atmosfera única.

Espalhados por vários pontos do globo, estes concertos cobrem géneros musicais para todos os gostos, incluindo tanto a música clássica composta por Vivaldi ou Bach até aos grandes nomes do século XX, como Beatles, Aretha Franklin ou Queen.

O preço dos bilhetes para o tributo aos Queen varia entre os 15 e os 35 euros.