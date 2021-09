A Sul há um festival a celebrar o ano zero

Rubén Roma Hoje às 12:26 Facebook

A Estrada decorre desde o caminho da aldeia de São Francisco da Serra à praia da Costa de Santo André, entre Troia e Sines, até 12 de setembro.

O festival A Estrada surge em 2021 numa encarnação descrita pela organização como "uma espécie de ano zero".

O evento tem quatro palcos ao longo do território escolhido, a que se juntam algumas atividades que envolvem a gastronomia e as tradições da região. A programação conta com conversas, caminhadas, concertos, teatro, cinema, visitas, dança, destacando os artistas locais.

Hoje, dia 9, a partir das 21 horas, no Palco Serra, terreiro de uma antiga corticeira na aldeia de São Francisco da Serra, haverá teatro ("Os malteses", pelo grupo Gato SA); a projeção de "Manda adiante", documentário de Tiago Pereira; e a conversa "As valsas mandadas".

A 10 de setembro, no terreiro do Lugar do Farrobo, acontecerá no Palco Estrada, às 17.30 horas, a conversa "Territórios culturais". Às 21 horas chega a ante-estreia "surpresa" de um filme de Gonçalo Almeida; e concertos com Diana e João Pika (Do Monte), e Tiago Pereira e Sílvio Rosado (Sampladélicos).

Após uma visita ao Lugar do Parral (11 horas) e um concerto/almoço no Centro de Dia das Ademas com o grupo Falta Um (13 horas), o dia 11 prossegue no Monte do Paio - Centro Nacional de Educação Ambiental e Conservação da Natureza, localizado na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, onde a partir das 18.30 horas há dança ("Do lugar onde estou", de Ana Santos), música (Contemplação, por Charlie Mancini) e cinema/conversa (passagem de "Mar de Sines", de Diogo Vilhena). Tudo no Palco Lagoa.

A última etapa do festival, dia 12, acontece no Beach Lounge - Lagoa Ó Mar de Santo André, tem um prólogo matinal (às 10 horas) constituído por uma visita/caminhada, do Salgueiral à Lagoa de Santo André. Às 18.30 horas, já no Beach Lounge, há concertos de Pintassilgo e o Seu bando, Vozes Além'Tejo/ MPAGDP, e Gaspar Varela com Paulo Parreira. A encerrar, um DJ set com um "convidado surpresa".

A Estrada é uma proposta da Transiberia em parceria com a Artéria e o Município de Santiago do Cacém.