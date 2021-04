A tensão entre a beleza e a prisão da rotina

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 10:28 Facebook

A reflexão sobre a condição humana desenhada por Catherine Gaudet para cinco bailarinos em L"affadissement du merveilleux, chega às 22 horas de quinta-feira ao DDD. ​​​​​​​

Recorrência, circularidade, repetição - eis a vida humana, na sua dimensão quotidiana mais comezinha ou nos grandes ciclos que a sustentam: nascimento, morte, renascimento. A tensão entre a beleza e a inexorabilidade desse processo torna-se tangível em "L'affadissement du merveilleux", peça de 2018 da coreógrafa canadiana Catherine Gaudet.

Dispostos num palco branco e vazio, os cinco intérpretes - Dany Desjardins, Francis Ducharme, Caroline Gravel, Leïla Mailly e James Phillips - funcionam como caixas de ressonância de um arco de sensações contraditórias e complexas, que abrange estados como o êxtase, o orgulho, o desgosto, o desdém, a tristeza ou o terror. Algo patente em trabalhos anteriores da coreógrafa, que sempre investigou os aspetos mais elusivos da natureza humana e aquilo que se esconde por trás das máscaras. Mas essa irrupção no corpo dos movimentos mais íntimos da psique é combinada, ou condicionada, por uma obediência à estrutura geral - os outros corpos, mas também as forças invisíveis que determinam o universal. A coreografia vive dessa matemática coletiva, feita de gestos lentos e sincronizados sobre linhas circulares, que é perturbada pelos estados individuais dos performers.

Numa entrevista, Catherine Gaudet relacionou a dinâmica do espetáculo com a ideia de ritual: "À medida que a peça evolui, há uma beleza que emana do constrangimento e que a aproxima do ritual. É como se os seres que evoluem nesse ciclo o transformassem, utilizando-o para aceder a algo maior, sob pena de não conseguirem escapar." O lugar donde tentam escapar é o da lei natural: "Somos tributários de uma biologia que nos sujeita a regras e a ciclos muito restritos. Há algo de fascinante no ciclo incessante da biologia, nas estações, mas há também uma dimensão infernal perante a incapacidade de escaparmos a esse eterno recomeço: nascimento, morte, renascimento. A peça cria uma tensão entre esses dois extremos, entre a beleza vertiginosa dos ciclos naturais aos quais estamos submetidos, e a sensação de encerramento, de prisão, de rotina entorpecedora que esses mesmos ciclos podem gerar em nós."

A experiência da maternidade foi decisiva nesse desejo da coreógrafa de interpelar o "mistério da vida" e determinou formalmente o espetáculo: "O meu olhar sentiu a necessidade de ver linhas e formas simples e puras: avanços, recuos, círculos. Só conseguia ver os bailarinos a executarem o mesmo movimento em simultâneo, caso contrário o meu olhar dispersava-se. Queria também que as imagens evoluíssem muito lentamente, que as coisas acontecessem uma de cada vez, num ambiente mais calmo."

Catherine Gaudet realizou os seus estudos de dança contemporânea na Universitè du Québec, em Montreal, no Canadá. É autora de peças como "Grosse fatigue" (2005), "L"arnaque" (2006), L"invasion du vide" (2009) ou "La três excellente et lamentable tragedie de Roméo et Juliette" (2016). Ajudou a fundar a estrutura para coreógrafos Lorganisme e o novo Centre de Création O Vertigo e é criadora associada na Daniel Léveille Danse.