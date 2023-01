A tradição ainda é o que era no ballet ucraniano

JN Hoje às 14:54 Facebook

Ukrainian Classical Ballet apresenta neste domingo, no Coliseu do Porto, a sua versão do clássico de Tchaikovsky "O quebra-nozes",

Com uma história cujas origens remontam há dois séculos, a companhia Ukrainian Classical Ballet continua a fazer da exibição do grande repertório clássico a essência da sua atividade artística.

Em digressão mundial permanente - não só porque continua a ser requisitada por todo o globo, mas também como forma de contornar o estado de guerra por que o país passa presentemente -, a prestigiada companhia ucraniana passa neste domingo, às 18 horas, pelo Coliseu Porto Ageas.

"O quebra-nozes", a obra-prima de Tchaikovsky, é a proposta que vai ser apresentada pela Ukrainian Classical Ballet, inserindo-se na apresentação de outras obras incontornáveis do ballet clássico, como "O lago dos cisnes", "Giselle" ou "A bela adormecida".

Sob direção de Natalia Kazatska, a Ukrainian Classical Ballett, sediada na cidade de Karkhov, investe também numa abordagem tradicional no que toca à sobriedade dos adereços e das vestes, como se o tempo não tivesse passado pela criação original.

Os bilhetes custam entre 39 e 45 euros.