"A transição da película para o digital foi dolorosa"

Nomeado para o Oscar de Melhor Fotografia por "Bardo", filme confessional do realizador Alejandro Gonzalez Iñarritu, o diretor de imagem Darius Khondj falou ao JN.

É um dos génios da fotografia no cinema. Um verdadeiro pintor com a câmara, Darius Khondji, nascido em Teerão há 67 anos, já trabalhou com alguns dos maiores: Jean-Pierre Jeunet, David Fincher, Bernardo Bertolucci, Roman Polanski, Sydney Pollack, Danny Boyle, Wong Kar-wai, Michael Haneke, Bong Joon Ho, Woody Allen, James Gray. Candidato ao Oscar de Melhor Fotografia, por "Bardo", de Alejandro Gonzalez Iñarritu, pode agora conquistar a estatueta que lhe escapou pelo seu trabalho em "Evita", de Alan Parker. Com Madonna, fez também a imagem de vários vídeos musicais. No último Festival de Cannes, recebeu o prestigiado Prémio Pierre Angénieux. Foi então que falou ao JN, recordando Portugal, mais concretamente os Açores, como o local de rodagem de um dos seus primeiros trabalhos, "Le trésor des iles Chiennes", de F. J. Ossang. Foi por aí que começámos a nossa conversa.

O Darius começou praticamente a sua carreira em Portugal.

É o que considero como o meu primeiro filme. Antes tinha feito uma longa-metragem em Paris, mas onde não tive o prazer que procurava. E depois fiz o filme do O. J. Ossang, um artista e realizador muito interessante. E também escritor e poeta.

Como é que se deu essa possibilidade?

Tive a sorte de conhecer o Ossang através um amigo comum. Ele queria fazer o filme em Portugal, ia ser produzido pelo Paulo Branco. Foi o primeiro filme onde tive a revelação e o prazer do meu trabalho. Eu queria muito fazê-lo. Já tinha feito algumas curtas-metragens onde tinha tido esse prazer. E no filme do Ossang deixei-me levar.

Mais tarde, regressou com o Polanski, para fazer "A nona porta".

O Polanski propôs-me fazer esse filme, com o Johnny Depp. Descobrimos um cenário em Sintra que é lindíssimo. Eu gosto muito de histórias de vampiros. E gosto muito da região de Sintra, onde se passam coisas muito especiais. Filmámos numa casa em Sintra, é uma das sequências mais bonitas do filme. E ficámos nesse hotel tão bonito em Seteais. Preferimos ficar lá do que num hotel chique no meio da cidade.

Para além do prémio magnífico que recebeu, tem em Cannes o último filme do James Gray, "Armageddon time". Pode falar da vossa colaboração?

É um filme de que gosto muito. Para mim, também é como uma história de fantasmas. Fiquei muito espantado com a forma como o James Gray me falou do filme, porque fala da sua família. Não estava à espera. Eu não podia falar da minha família da mesma maneira.

Como é que lhe apresentou o projeto?

Falou-me da família dele como uma história de fantasmas. Deu-me um conjunto de palavras-chave, que para mim são como fotografias ou como quadros. Porque por vezes temos referências visuais, de pintores, de fotógrafos. Foi emocionalmente muito forte, e muito inspirador ao nível da fotografia.

Como é que se processou depois o trabalho?

Encontrámos em New Jersey uma casa muito parecida com a casa dele. Mas parecia uma casa de vampiros, toda negra, parecia um filme do John Carpenter. Foi como se tivesse feito o meu filme de vampiros. Era muito difícil de filmar, porque o teto era muito baixo. Ele pediu-me e eu gosto muito, de uma luz que vem do teto, que desce sobre os rostos. Como o Gordon Willis iluminava os seus filmes nos anos de 1970.

Sente-se uma unidade no seu trabalho, apesar de ter trabalhado com autores de um universo tão pessoal. Como consegue manter a sua identidade?

É uma boa questão. Não tenho a impressão de ter um estilo. É sobretudo o estilo do realizador. Comigo ou apesar de mim. E há também um pouco de inconsciência. Comecei a trabalhar como diretor de fotografia e de repente trabalho com Bertolucci. Como eu, ele era um jovem, mas depois tornou-se um dos meus mestres, como o Alan Parker ou o Roman Polanski. Quando tinha 13 ou 14 anos era sobretudo Kubrick e Polanski. Desde o início que disse que era necessária muita inconsciência.

Trabalhou varias vezes com Madonna, em muitos dos seus videoclips mas também no "Evita". Como foi trabalhar com ela?

A cumplicidade com a Madonna fez-se durante a rodagem de "Evita". Já tínhamos feito um videoclip, mas não houve grande cumplicidade. Depois o Alan Parker propôs-me a história daquela mulher, que ele adorava contar. Ao princípio eu não queria fazer o filme e fui a Londres dizer-lhe.

O que o levou a mudar de ideias?

Eu queria encontrar-me com ele, como cinéfilo. Convidou-me para o escritório dele, que estava coberto de fotografias de Evita Perón. Mostrou-me jornais de atualidades com a Evita e testes com a Madonna. E convenceu-me. Senti-me também habitado pela Evita Perón.

Como foi então com a Madonna?

Ao princípio estávamos um pouco tímidos. Ela não gostou muito dos primeiros testes, mas dos seguintes já gostou. Aos poucos fomos ficando mais próximos e tornámo-nos amigos. Vimo-nos várias vezes fora da rodagem. Depois fiz um outro videoclip, com um maravilhoso realizador inglês, Chris Cunningham, um verdadeiro génio. Tinha um espírito original.

Como é que viveu a transição da película para o digital?

Continuo a fazer filmes em película, de tempos a tempos. O último foi o "Uncut gems", há três ou quatro anos. E também tenho feito algumas publicidades em película. Gosto muito do filme, da película. Mas é verdade que houve uma transição, não o podemos ignorar. Filmávamos sempre em película e de um momento para o outro começámos a filmar em digital. Essa transição foi dolorosa. Foi muito difícil.

O que foi mais complicado para si?

Ao princípio tinha medo do digital. Não o dizia abertamente, mas era verdade. Não me sentia à vontade. Foi doloroso. Fiz um episódio-piloto com o Gus van Sant, que adoro. O piloto era mágico, mas ele teve problemas com os executivos da cadeia de televisão. Nunca foi visto, era uma história de bruxas. E depois fiz uma coisa para a televisão com o Nicolas Winding Refn, e aí já foi excitante. Comecei a estar mais à vontade. Fiquei apaixonado pelo digital, mesmo que de início não estivesse muito contente.