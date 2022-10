"A última hora" reforça grelha de notícias da TSF

Marta Lima Hoje às 18:15 Facebook

Chama-se "A última hora" e é a mais recente aposta da TSF para o horário entre as 23 horas e a meia noite. Artur Carvalho, responsável do programa, diz que o novo formato pretende captar novos ouvintes.

"A última hora" é o título do mais recente programa noticioso da TSF. Em antena de segunda a sexta, das 23 horas até à meia noite, o jornalista Artur Carvalho leva aos ouvintes as principais notícias ocorridas ao longo do dia, sem descurar o que se está a passar no momento, além de procurar antecipar os acontecimentos previstos para o dia seguinte.

O programa já tinha existido há cerca de 10 anos, sendo "agora o essencial recuperado", explica Artur Carvalho, que realça "o retorno bom" por parte do público, num projeto que tem o objetivo de fazer um resumo do dia de forma tranquila.

O jornalista destaca ainda "a preocupação de darmos outro aproveitamento a peças noticiosas que só passaram uma vez ou que são maiores e foram emitidas fora dos noticiários".

Captar novos ouvintes

Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, tem um espaço no programa, antecipando o que vai acontecer no dia seguinte. "É um olhar dele ⁅⁆ sobre a agenda, sobre o que acha mais interessante", explica. No decorrer de "A última hora" há ainda uma rubrica fixa, intitulada " A paixão do povo", na qual João Ricardo Pateiro retrata alguns episódios da história do futebol português.

Ainda no decorrer da emissão, existe uma revista de imprensa, em que cada dia há um jornal nacional que se destaca, sendo comentado pelo editor de fecho da estação de rádio sobre o que está a ser noticiado.

Segundo Artur Carvalho, este é um formato que tem a "possibilidade de levar pessoas que não ouviam rádio a essas horas a ouvi-la", sendo assim uma possibilidade de aproximar as pessoas da rádio e da informação. Marta Lima