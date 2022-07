A última noite de Omara e um "animal" chamado Kuti

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 21:07 Facebook

Festival Músicas do Mundo, de Sines, fechou com um dos últimos concertos da "diva de todos os cubanos". O filho de Fela Kuti deu vapor ao legado do pai. Este ano passaram pelo festival 100 mil pessoas.

"Esta es la última noche", cantava Omara Portuondo, e as lágrimas afloravam ao rosto dos milhares de espectadores que testemunhavam o início da última digressão da "diva de todos os cubanos", como lhe chamou a embaixadora de Cuba, Yusmari Díaz Pérez, no momento em que lhe entregava um ramo de flores e a homenageava pela sua longa e brilhante carreira. Aos 91 anos, a única mulher que integrou os míticos Buena Vista Social Club, onde pontificavam nomes como Compay Segundo e Ibrahim Ferrer, proporcionou o momento mais emocionante da 22.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo.

Foi a última noite de Omara para o público português, mas que bela recordação deixou. Transmitindo bonomia e serenidade, a diva alojou-se num cadeirão de madeira entrançada com um longo vestido colorido e cantou, ainda com timbre seguro e uma notável extensão vocal, temas extraídos do cancioneiro latino-americano, como "Quizás" ou "Bésame mucho", além das suas próprias composições (as mais antigas datam dos anos 1950). Envolvida por boleros e habaneras, Omara entregava as canções como se estivesse a falar com vizinhos numa rua de Havana, sempre sorridente, relaxada, conciliada com o Mundo. Só a falta de sensibilidade e gosto musical poderá considerar o seu espetáculo um momento caritativo. Foi belo.