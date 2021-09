A verdadeira matéria de que somos feitos

Sérgio Almeida Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre o conto e a crónica, Rentes de Carvalho analisa a portugalidade com implacável lucidez em "O país do solidó", um conjunto de textos em que a forte componente sociológica se alia à não menos evidente dimensão literária.

Filhas do tempo, as crónicas são por vezes capazes de superá-lo, quando conseguem lançar um olhar sobre a realidade cujo alcance não se esgota na efemeridade do presente. Situam-se, por isso, em várias dimensões distintas, quando não antagónicas: embora partam quase sempre da atualidade, são reflexo de incursões memorialísticas e mostram-se capazes de servir de testemunho de um tempo, dada a sua evidente historicidade, a quem travar contacto com elas muitos anos mais tarde.

Nesse restrito rol de escritos que se furtam aos efeitos temporais, há que incluir sem dificuldade "O país do solidó", o mais recente livro de J. Rentes de Carvalho. Mesmo que não sejam crónicas "bacteriologicamente puras" - aproximando-se em muitos casos do território sedutor dos contos -, valem-se dessa hibridez para alargar o seu espetro de ação, o que só as torna ainda mais sedutoras aos olhos dos leitores.

Nenhum dos méritos atrás enunciados seria sequer digno de nota se os textos não fossem certeiros na forma como conseguem, em menos de dois mil carateres, captar uma certa forma de ser português.

Dos arrivistas aos sentimentalões, dos invejosos aos sonhadores, cada crónica (ou conto?) é singular na sua apropriação eficaz de um determinado tipo de portugalidade.

Transmontano de cepa, mesmo tendo nascido em Gaia, Rentes situa boa parte destas histórias fora dos grandes centros, mas não fora do nosso tempo, aludindo com frequência a fenómenos vários, seja a ascensão do populismo, o efeito do movimento "me too" ou o aumento galopante da solidão, provocado pela dependência das redes sociais.

Sejam reais ou ficcionadas - ou uma mistura de ambas, o que é o mais provável -, estas personagens são sempre verosímeis. É sem dificuldade que encontramos equivalentes no nosso próprio quotidiano a estes seres tão repletos de falhas e imperfeições como nós próprios, o que apenas vem acentuar a identificação imediata.

PUB

Se o olhar é predominantemente crítico, tal não se deve a uma soberba do autor, que se exclui dessa análise, enquanto observa, a partir de Amesterdão, onde reside durante quase todo o ano há mais de meio século. É por amar de forma profunda o seu país de origem que o autor de "Ernestina" concretiza estes quadros sociológicos eivados de literatura e, sobretudo, humanidade.