A viagem ao passado e ao presente do blues pelos Teskey Brothers

Duo australiano de irmãos passa pelo CCB de Lisboa este sábado, e traz o novo disco "The winding way". Uma oportunidade rara para confirmar a reputação do grupo ao vivo. O JN conversou com o virtuoso vocalista Josh Teskey.

Nascidos e criados na Austrália, os The Teskey Brothers soam ao blues enraizado na cultura norte-americana e a uma geração musicalmente alimentada a Otis Redding, Sam Cooke e Percy Sledge. Na verdade, os irmãos Josh e Sam cresceram a ouvir soul e blues mas em Melbourne, com grupos locais, e conseguiram destacar-se quase sem o pedir: o séquito foi crescendo, os prémios também e os concertos levaram-nos a conhecer mundo. A música que faziam era, perceberam depois, desejada também nos tempos atuais.

Esta primavera, passam na Europa com uma digressão de datas espaçadas em que o objetivo é mostrar trabalho e também aproveitar o mundo. Já em Lisboa, o virtuoso vocalista Josh Teskey falou ao JN sobre "The winding way" a editar em junho, a paternidade, a surpresa da fama e a reputação dos concertos do grupo.

Como é que dois irmãos australianos criam uma banda que vai beber tanto ao blues, folk e soul mais norte-americano?

Em primeiro lugar, apaixonamos-nos por toda esta música a nível local, em Melbourne, Victoria. Na área onde crescemos há uma grande reputação de rhythm & blues e soul, há muita gente a tocar este som, pelo que ao crescer estávamos rodeados por uma cena muito rica que estava a acontecer. Por isso, descobrimo-lo de facto a nível local; antes de sermos apresentados ao material americano e a todo o tipo de discos, eram só músicos que tocavam na nossa zona, amigos dos meus pais, ou que ensinavam na nossa escola. Muitos destes músicos locais eram como mentores e foram quem depois nos levou ao Sam & Dave, ao Otis Redding. Foi primeiro localmente e depois ser introduzido a estes músicos mais antigos, pelos quais nos apaixonámos.

Lembra-se de quando começou a cantar?

Tinha cerca de 12 anos quando comecei, já ai tentando soar como um cantor de blues. Eu ia aos mercados locais, com uma guitarra acústica, fazia o dedilhar de dedos e aquele cantar lamentoso e carregava e arrastava a voz porque tinha de fazer-me ouvir sobre o barulho do mercado (risos).

O vosso som leva-nos de facto a Otis Redding, Sam Cooke, Al Green. Sentiram que o mundo precisava deste som?

Sim, sinto definitivamente que sim. E penso que nós, quando começámos a criar música como esta e fizemos o primeiro disco, o "Half mile harvest", só o fizemos no estilo que adorávamos, no estilo dos discos que gostávamos, nunca esperando que encontrássemos um tipo de som popular. Não nos apercebemos de que havia necessidade disto, que as pessoas o queriam. Por isso ficámos realmente surpreendidos quando o disco começou a receber muito amor na rádio na Austrália.... Ficámos mesmo, "uau, há pessoas que querem ouvir isto, e nós apenas o fizemos pelo nosso próprio amor a esta música".

Estará o mundo moderno pronto para acolher e abraçar este tipo de música?

Sim, penso que está mesmo. Acho que há muito amor por isto. E penso que há muito amor por algumas das coisas antigas e boas. Não apenas na música, mas em muitos produtos e em muito do que pessoas estão a fazer. As pessoas estão a adorar os estilos da velha guarda, os equipamentos de música, o vinil, os carros e motos... Lá está, o vinil: com tanto digital e possibilidades e há cada vez mais quem prefira mais fazer e gravar da maneira antiga - então desde que saiu o documentário dos Beatles, o "Get back", acho que ainda vai influenciar mais pessoas a fazer da maneira antiga como nós já fazemos, da forma mais crua e visceral possível.

Alguém escrevia isto numa música vossa: "Pensava que nunca mais ia ouvir soul assim". Isso para vocês o que diz?

É tudo, porque eu percebo, tem a ver com um sentido de paixão que há no blues e soul. São cantores que cantam com paixão e eu faço isso, é realmente do coração e com muito amor. Quando vias pessoas como o Ray Charles ao vivo, ou Charles Bradley, estas pessoas que estão a pôr toda a sua emoção e deixam todo o coração e alma ali...

Vocês também têm uma boa reputação em concertos ao vivo..

Sim, nesse seguimento é algo que me apaixona muito, o ao vivo. É provavelmente a coisa que mais gosto de fazer, sabes, a parte de escrever canções e de fazer a música faz parte; mas a minha coisa favorita é ligação entre a banda e o público e fazer isto realmente como uma experiência espiritual real. E a banda da atual tour é uma das melhores com quem já trabalhei, sinto que é uma atuação ao vivo tão espantosa neste momento, com todos os discos. Estou realmente entusiasmado por mostrá-la em Lisboa, onde temos passado muito tempo, e espero que as pessoas vão ver.

"The winding way" feito parcialmente durante a pandemia; foi de alguma maneira influenciado por aqueles tempos?

Em parte sim, mais pelo que se estava a passar nas nossas vidas. Muitas são verdadeiras canções de amor, e era o que se passava; sobre a família e filhos, tornei-me pai durante a pandemia e tive logo dois filhos. Muitas são inspiradas pela paternidade - "Take my heart" é dedicada aos meus filhos. São mais canções de amor pela vida, mais positivas, porque não há amor mais positivo do que o amor pelas crianças. Mas também é um álbum muito pessoal, estamos diferentes, mais velhos, há desafios, não é tudo rosas.

Começaram em 2008, mas assinaram em 2019. Como são aqueles 11 anos a tentar ser ouvidos? Algumas vez pensaram em desistir?

Não, nunca. Nós passamos esses anos todos apenas a tocar ao vivo em Melbourne. E tínhamos uma reputação muito localizada. Tivemos um grande acompanhamento local de pessoas que iam aos nossos espetáculos; tocávamos nos pubs e em todos os locais de música ao vivo. E estávamos realmente satisfeitos com isso. Teríamos continuado a fazer isso para sempre. Eu trabalhava como canalizador durante a semana e dava concertos nos fins de semana, e era mesmo feliz, Nós só fizemos o disco por causa da necessidade de ter algo para vender em concertos. As pessoas estavam sempre a dizer-nos que devíamos gravar e gravámos, mas, nunca esperei que nada acontecesse. Nunca fomos uma banda que o fizesse para se tornar maior ou famosa. Fizemo-lo porque adorávamos e adoramos tocar. Por isso, quando foi aquele disco e ele descolou, foi como uma verdadeira surpresa, fantástica, certo; mas foi como se nunca tivesse sido uma escolha. Tomou conta da minha vida, era quase como se me tivesse sido impelido a tornar-me de repente um músico a tempo inteiro. Não era o que eu esperava, mas claro que não me arrependo.