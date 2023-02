Abandonemos o realismo para embarcar na ilusão

Catarina Ferreira Hoje às 19:55 Facebook

"Passagers", da companhia canadiana Les 7 Doigts de la Main, é um espetáculo transdisciplinar que estreia esta sexta-feira no Coliseu Porto. Amanhã há nova récita.

Uma viagem de comboio como uma metáfora da passagem pela vida - esta é a premissa do espetáculo "Passagers", da companhia Les 7 Doigts de la Main, que estreia em Portugal com duas récitas: esta sexta-feira e sábado, às 21 horas, no Coliseu Porto Ageas.

A companhia circense foi criada há 21 anos em Montreal, no Canadá, com sete artistas (dedos) que eram parte do elenco do mítico Cirque du Soleil. O seu objetivo era redefinir o circo contemporâneo, explorando as possibilidades oferecidas pela transdisciplinaridade.

PUB

Essas práticas são notórias no desempenho do coletivo de "Passagers" que, além do virtuosismo técnico das disciplinas circenses (trapézio, acrobacia, números aéreos, malabares, mastro chinês, entre outras), consegue conjugar impressionantes representações teatrais, coreográficas e musicais interpretados ao vivo.

No comboio, há passageiros que entram e saem, em duos, a solo, em pirâmides humanas. Há desconhecidos que se (con)fundem, há ilusões que se transportam pelo ar. Há destinos alterados, desistências, persistências e imprevistos. Como na vida, ela mesma.

A viagem pode ser um tédio, pode ser contemplativa, complacente ou pode ser mágica e, nos dias que correm, todos precisamos de um pouco de ilusão. Especialmente quando esta é servida com muito boa música.

Shana Carroll, a atual diretora da companhia, é a sua figura referencial. Foi uma das criativas a idealizar o segmento da Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, colaborou com o Cirque du Soleil, e foi codiretora do primeiro espetáculo no gelo "Crystal", que passou por Portugal, além de trabalhar como coreógrafa na Broadway.

Como explica Beto Faria, artista brasileiro que se juntou à companhia há dois anos, "no elenco convivem pessoas de nove nacionalidades, todas formadas em escolas de circo", mas a língua não é para eles um problema. "Temos um nível de conexão que basta-nos olhar ou tocar uns nos outros para saber como estamos", diz.

O artista que já trabalhou no Cirque du Soleil, conta que Les 7 Doigts de la Main "é a companhia onde todos os artistas de circo querem estar, porque podemos sempre acrescentar as nossas mudanças criativas e dar a nossa opinião junto da diretora, enquanto noutras companhias maiores, mesmo uma pequena alteração pode levar meses a ser feita. E sem espaço para a criatividade do intérprete".