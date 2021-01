Catarina Ferreira Hoje às 10:48 Facebook

"Não há luar como o de janeiro, nem amor como o primeiro", diz o adágio popular. Com este último dia do primeiro mês do ano, mas com sabor a dia 1053 de janeiro de 2021, celebra-se o Dia Mundial do Mágico. Magia, essa palavra tão necessária nas nossas vidas, nos acontecimentos, nas relações, na Natureza. Todos estamos necessitados de um truque que nos salve.

A origem da efeméride é uma homenagem a São João Bosco, o padroeiro dos mágicos, falecido em Itália a 31 de janeiro de 1888 e canonizado em 1934 pelo papa Pio XI.

O mágico mais famoso de todos os tempos foi Houdini. Aqui, a gravação de 1907 do truque em que se atirava de uma ponte algemado:

Nos tempos modernos, David Copperfield foi o mágico que gozou de mais êxito internacional. Neste documentário ele explica alguns dos seus maiores truques, como o dia em que fez desaparecer a Estátua da Liberdade em Nova Iorque:

A sétima arte também tem vários clássicos dedicados aos mágicos, entre eles "Fantasia" da Disney, com uma banda sonora maravilhosa. Uma obra de arte imperdível de 1940.

Já nos anos 1970, o filme de terror "Magic", com Anthony Hopkins, conta a história de Corky, que tem uma apresentação desastrosa no seu primeiro solo de ilusionismo. Para tentar colmatar o fraco desempenho recebe um manequim de ventríloquo chamado Fats e, em poucos anos, Corky está no auge da fama. No entanto, Fats desenvolveu uma mente própria e quer controlar o seu mestre.

E em 2002, o início da saga Harry Potter com a "Câmara dos segredos". Aqui o trailer:

Nas artes plásticas, vários autores renderam-se à figura do mágico, como foi o caso de Marc Chagall, que em 1968 pintou o quadro que pode ver no início desta Arte do dia. Mas a história de Chagall com os mágicos vai muito além. O pintor ilustrou um pequeno livro escrito por Y. L. Peretz (1852-1915), uma figura elevada do Iluminismo judaico conhecido pelas suas histórias, peças e poemas em hebraico e iídiche. Como muitas das obras de Peretz, "Der Kuntsenmakher" (traduzido como "O mágico") inspira-se nos contos populares judaicos, neste caso as lendas que cercam a figura milagrosa de Elias, o Profeta, que, disfarçado e desconhecido, visita um casal pobre e temente a Deus na véspera da Páscoa para transformar a sua pobreza em riqueza.

Para os saudosos de espetáculos, o mágico português Mário Daniel tem hoje, às 17 horas, o espetáculo online Mário Daniel, com o custo de 20 euros. E para quem se quiser atrever a uns truques, a Escola de Magia do Porto tem todos os kits necessários.

Continuemos a sacar coelhos da cartola para enfrentar esta pandemia.