Academia abre processo contra Will Smith por conduta imprópria

JN Hoje às 00:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Academia de Cinema dos Estados Unidos abriu um processo disciplinar contra Will Smith por conduta imprópria e revelou que lhe pediu para deixar a cerimónia dos Oscars após agredir Chris Rock em palco, mas o ator recusou.

O ator Will Smith recusou sair da cerimónia de entrega dos Oscars, no passado domingo, depois de agredir o comediante Chris Rock, de acordo com um comunicado divulgado, esta quarta-feira, pela Academia de Cinema dos Estados Unidos.

"Gostaríamos de deixar claro que Smith foi convidado a deixar a cerimónia, mas recusou, e também reconhecemos que poderíamos lidar com essa situação de maneira diferente", acrescenta a Academia.

Anunciou ainda ter "iniciado um processo disciplinar" contra Will Smith "por violações das Normas de Conduta da Academia".

Estas normas incluem contacto físico inapropriado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometer a integridade da Academia.

Neste sentido, poderão ser tomadas medidas na próxima reunião do Conselho de Administração, a 18 de abril, entre as quais a "suspensão, expulsão, ou outras sanções", segundo o comunicado.

A Academia pediu também desculpa diretamente a Chris Rock, bem como aos nomeados, convidados e telespectadores da cerimónia.