Academia Francesa de Música premeia Mário Lúcio

JN Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O artista caboverdiano Mário Lúcio foi distinguido pelo júri da secção de "world music" da Academia Charles Cros, em França, com o Prix de La Musique, pelo seu álbum "Migrants".

O júri da secção de world music da Academia Charles Cros, a Academia Francesa de Música, atribuiu o Prix de La Musique na sua seleção dos melhores deste ano na categoria Criação ao álbum "Migrants", do músico e compositor cabo-verdiano Mário Lúcio.

O também escritor torna-se, assim, no segundo músico cabo-verdiano a receber a distinção, depois de Cesária Évora, em 1995, ter recebido este prémio, tido como o equivalente francês do Grammy, atribuído anualmente a grandes destaques ou obras impactantes na cena musical mundial.

PUB

Editado em 2022., o décimo álbum da carreira de Mário Lúcio contou com produções e arranjos do multi-instrumentista e produtor Rui Ferreira. "O conceito de mistura, diálogo e harmonia entre as culturas é o mote deste trabalho, rompendo os conceitos de fronteiras, barreiras de línguas, cor, religião ou nação, sendo um disco universal ao trazer novas sonoridades à música de Cabo Verde, guardando sempre a sua alma, com um toque mais atual", explicou o músico.

O disco é muito marcado pela vaga de migrantes no Mediterrâneo perante a indiferença de boa parte do planeta. Segundo Lúcio, "Migrants" nasce assim "em referência ao drama do ser humano.; catorze anos depois, para alertar o Mundo que a tragédia continua no Mediterrâneo, no Atlântico, onde milhares de crianças, mulheres e homens perdem a vida todos os anos". E acrescenta Mario Lucio que "cantar é uma forma de protesto, é uma luta contra o olvido, é um acto de fé e de esperança."

Graduado em Direito, Mário Lúcio foi deputado no Parlamento cabo-verdiano, de 1996 a 2001. Conselheiro do Ministro da Cultura (1992) e Conselheiro Cultural do Comissário da Expo / 92. Mais recentemente, foi Embaixador Cultural de Cabo Verde e Ministro de Cultura e Artes, de 2011 a 2016.

Como escritor, é autor de vários livros de poesia, teatro e ficção, como "Nascimento de Um Mundo"; "Sob os Signos da Luz"; "Para Nunca Mais Falarmos de Amor"; "Os Trinta Dias do Homem mais Pobre do Mundo" • "Vidas Paralelas" (2002); "O Novíssimo Testamento" e "Biografia do Língua" (Prémio Miguel Torga e Prémio PEN de Literatura para melhor romance em Língua Portuguesa de 2015).