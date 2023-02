Academia Portuguesa de Cinema candidata "Restos do Vento" a prémio no Brasil

Hoje às 11:26 Facebook

O filme "Restos do Vento", de Tiago Guedes, foi indicado pela Academia Portuguesa de Cinema (APC) como candidato a Melhor Filme Ibero-americano do Grande Prémio de Cinema Brasileiro, anunciou esta quarta-feira a instituição portuguesa.

A APC recordou que "o Grande Prémio do Cinema Brasileiro é organizado e votado pelos próprios profissionais do setor no país", sendo os vencedores da 22.ª edição conhecidos em junho, no Brasil.

Produzido pela Leopardo Filmes, "Restos do Vento" teve estreia mundial em maio passado no Festival de Cinema de Cannes, fora de competição, e chegou aos cinemas portugueses em setembro.

Com argumento de Tiago Guedes e Tiago Rodrigues, "Restos do Vento" é protagonizado por Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos.

"Uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. Vinte e cinco anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se", lê-se na sinopse.