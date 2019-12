Academia Portuguesa de Gastronomia premeia os melhores em jantar de gala

Hoje às 19:21 Facebook

A Academia Portuguesa de Gastronomia premiou no passado dia 27 de novembro, no Grémio Literário, em Lisboa, os melhores da área num jantar de gala. O professor José Miguel Pereira venceu o Grande Prémio de Ciências da Alimentação.

O jantar de entrega dos prémios da Academia Portuguesa de Gastronomia teve como tema a alimentação "Saborosa e Saudável", numa cerimónia onde foram também entregues os galardões da Academia Internacional de Gastronomia.

De entre o leque de premiados estão Graça Araújo, chefe de pastelaria e Ivo Peralta, sommelier (especialista em bebidas num restaurante).

Durante o jantar de gala foi ainda apresentado o livro "Cozinha Portuguesa - um breve olhar" de Fortunato da Câmara.

A sessão contou com a presença do primeiro-ministro António Costa.



Premiados 2019



Prémio Chef de l'Avenir 2019 : João Oliveira do restaurante Vista



Prémio au Sommelier 2019: Ivo Peralta do restaurante EPUR



Prémio au Chef Patissier 2019: Graça Araújo



Prémio Literatura Gastronómica 2019: Livro "Comer como uma Rainha" de Guida Cândido



Grand Prix de la Science de l'Alimentation 2019: Professor José Pereira Miguel