"Ação, deu o clique da claquete": está servida a sobremesa

Primeiro de 12 concertos dos D'ZRT acontece hoje na Altice Arena, em Lisboa. Banda do início do milénio regressa mais de dez anos após do fim da carreira.

Quem viveu a infância ou a pré-adolescência no início da década de 2000 que se sente para não cair: já lá vão quase 20 anos desde que o nome D'ZRT entrou pelas suas casas pela força da televisão. Corria o ano de 2004 e a banda surgia pela mão da série juvenil "Morangos com açúcar", emitida pela TVI e que vai regressar este ano. Angélico Vieira, Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém eram David, Zé Milho, Ruca e Topê dentro do ecrã: quatro jovens estudantes e com talento para a música, que viriam a fazer da banda com nome de sobremesa ("dessert", em inglês) a mais icónica boysband portuguesa da década.

Com cinco álbuns, mais de 500 mil cópias vendidas e pelo menos 24 platinas, os D"ZRT - a sigla vai buscar a primeira letra do nome de cada personagem da novela - eternizaram temas que marcaram uma geração. "Para mim tanto me faz", single de estreia da banda, que era uma cover da música "Teenage superstar" de uma cantora neerlandesa, tornou-se num êxito e levou o álbum lançado em 2005 a ser o mais vendido do ano em Portugal.