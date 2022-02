"Achadiço": O criador e o seu contexto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 19:01 Facebook

Obra de Nuno Cardoso é aula participada sobre a arte teatral.

"Chamar-lhe espetáculo é um erro, trata-se de um encontro que vive das condições do que está a acontecer." É assim que Nuno Cardoso define "Achadiço", proposta que encenou, escreveu e interpreta. Será o momento central de teatro na programação do Festival Antena 2, que se desenrola até amanhã nos teatros São João e Carlos Alberto, no Porto, e que inclui concertos de música de câmara, jazz e banda filarmónica, além da materialização em palco de peças radiofónicas e de um espetáculo para as famílias.

Criado em 2017, inicialmente com o título "Apeadeiro", o "encontro" promovido por Nuno Cardoso visava descrever a "aventura" do encenador no mundo do teatro e dar conta da sua experiência no "Portugal do pós-25 de Abril, da adesão à União Europeia e do século XXI". Já "Achadiço", expressão oriunda das Beiras, nomeadamente de Canas de Senhorim, local de nascimento do encenador, converteu-se numa "espécie de aula sobre como analisar um texto de teatro e outros elementos da arte cénica", explica Nuno Cardoso. Uma aula conduzida em parte por um texto fixado, mas que se abre também ao improviso e às circunstâncias específicas de cada apresentação. ""Achadiço" não é tão estruturado como "Apeadeiro", depende do momento em que eu estou e é uma partilha com o público", diz o encenador, que testou já a sua docência em duas cidades de Cabo Verde e em Aveiro.

Este é o "momento pós-confinamento" de "Achadiço", serão essas condições a determinar o seu rumo. Mas tendo em conta que a atualidade foi abalroada pela agressão militar da Rússia à Ucrânia, haverá reflexos disso no encontro? "É natural que sim", diz Cardoso. "Hoje quase não respiramos. Estávamos ainda a ganhar pé depois da pandemia e já há um louco a fazer das suas. É possível que a situação seja convocada para o quinto ato, ou melhor, para quando eu explico o que é um quinto ato."

"Achadiço" apresenta-se sem cenografia ou efeitos de luz, incluindo apenas relações pontuais com telemóvel e computadores. É Nuno Cardoso e o seu contexto.

Achadiço

Teatro Carlos Alberto, Porto

Sábado 26