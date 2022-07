Acraze atua este sábado em Braga

JN Hoje às 16:44 Facebook

O Altice Fórum Braga recebe, este fim de semana, o Festival Dancefloor - Jump to the Drop.

Depois de três anos, o Dancefloor - Jump to the Drop regressou depois dos adiamentos causados pela pandemia.

Ontem, o certame recebeu 2300 pessoas para assistirem às estreias em território português de Hugel e Gunz for Hire, bem como aos repetentes Mayze & Faria, Dubdogz, Kaiser-T e Louis.

No primeiro dia surpresas não faltaram, com o festival a trazer Louis, DJ e produtor português em ascensão, que fez as delícias da comunidade de hardstyle em Portugal. Os Dubdogz, artistas brasileiros, estrearam-se este ano no Dancefloor, numa pista de dança repleta de conterrâneos que fizeram questão de marcar presença para ver o duo de irmãos gémeos.

O festival conta nesta edição com festivaleiros de diferentes zonas do país, bem como de diferentes países da Europa: Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Holanda foram alguns dos países representados este ano. Bem como uma forte adesão de brasileiros.

Cartaz para hoje

O dia de hoje traz como cabeça de cartaz Acraze, com a sua estreia absoluta em Portugal, o produtor do hit "Do It To It" no topo das tendências globais é uma das grandes atrações da noite.

Mas, quem abre o programa, este sábado, será Stevie Krash, um artista português. Aliás, o festival tem uma forte política de aposta nos DJ e produtores nacionais. Este sábado toca também Holly, artista que já atuou no Coachella e mais recentemente no Alive.

Os brasileiros Cat Dealers, Krewella, vêm a Portugal pela primeira vez em 10 anos, bem como Sefa, produtor de hardstyle que se estreia em território nacional completam o cartaz para hoje.

Tiago Martins, promotor do Dancefloor - Jump to the Drop disse em comunicado : "o objetivo sempre foi e será, dar ao nosso público momentos únicos na área da música eletrónica, momentos de alegria, loucura e espetáculo, como sempre o fizemos desde a primeira edição".