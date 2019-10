Adaptação para cinema de "A Cidade e as Serras" nas mãos do ICA

António Orlando Hoje às 17:30 Facebook

A realização do filme "A Cidade e as Serras", baseado no célebre livro de Eça de Queiroz, foi candidatada pela Câmara de Baião aos apoios do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), revelou fonte municipal.

Caso seja aprovada a candidatura, a longa-metragem será realizada por Francisco Manso, produzida pela TAKE2000 do produtor José Mazeda, com o apoio da Câmara Municipal e Fundação Eça de Queiroz.

As filmagens serão realizadas maioritariamente no concelho de Baião, aproveitado ao máximo as paisagens e edificado que deram cor à história narrada pelo escritor Eça de Queiroz.

"É um projeto de fôlego e de prestígio na linha da política de promoção que temos vindo a estruturar nos últimos anos, mas também um reconhecimento ao trabalho da Fundação Eça de Queiroz", considera Paulo Pereira, autarca de Baião.

O livro "A Cidade e as Serras", nunca antes adaptado em filme, conta-nos a história de Jacinto, nascido e criado na opulência de Paris mas com riqueza produzida nas "terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olivados" dos seus antepassados em Portugal.

Aos 34 anos, pela primeira vez, Jacinto resolve vir a Portugal, a Tormes (Baião). Previne por carta o seu procurador da viagem, encomendando-lhe obras à casa da Serra e envia três dezenas de caixotes com o indispensável para os seus pequenos confortos. Parte uns meses depois com 23 malas para uma estadia estival no Douro. Uma série de percalços determinam que Jacinto chegue a Tormes sem que ninguém o espere, tendo-se as 23 malas transviado e os caixotes desaparecido algures entre Paris e Tormes...

José Mazeda produziu filmes como "O cônsul de Bordéus", "Assalto ao Santa Maria", "Ao Sul" ou a "A firma Pereira", entre outros. Já Francisco Manso conta com uma longa e produtiva carreira que inclui várias produções premiadas internacionalmente. Autor de diversas longas-metragens realizadas para cinema, com destaque para "O Testamento do Senhor Napumoceno" (1997) e "O Cônsul de Bordéus" (2001) e séries de televisão como é o caso da série "O Nosso Cônsul em Havana", sobre Eça de Queiroz, exibido na RTP1.