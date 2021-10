Adele: "Easy on me" é a canção do regresso

Sara Magalhães Hoje às 16:47 Facebook

O novo álbum da cantora chama-se "30" e chega a 19 de novembro.

A cantora e compositora britânica Adele lançou esta sexta-feira o single "Easy on me" e respetivo videoclipe.

Trata-se do primeiro avanço do seu quarto álbum, intitulado "30".

O nome do novo registo prossegue a lógica de numeração dos anos da artista e foi produzido por Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr.

Adele disse em entrevista à revista "Vogue" que o álbum é dedicado ao filho de nove anos, Angelo, e espera que as canções o ajudem a entender a decisão de se ter divorciado do pai, Simon Konecki.

O videoclipe de "Easy on me" foi realizado por Xavier Dolan na mesma casa usada para a gravação do êxito "Hello".

O lançamento do novo disco de Adele está marcado para 19 de novembro.