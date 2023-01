Adivinha quem voltou: 2023 é o ano dos regressos na música

Sétima Legião, DZRT, Excesso e Entre Aspas voltam a atuar ao vivo. Alguns é só concerto único, outros vão ficar.

Os palcos portugueses vão testemunhar este ano o regresso de bandas nacionais emblemáticas. Movidos por homenagens e efemérides, projetos como Sétima Legião, Entre Aspas, D"ZRT ou Excesso voltarão a atuar ao vivo depois de interrupções mais ou menos longas nas carreiras. E alguns com intenção de voltar a gravar.

A banda de Rodrigo Leão, que se estreou em 1984 com "A um deus desconhecido", e que marcou a pop portuguesa dos anos 1980/1990, regressou na verdade em dezembro de 2022, com dois concertos na Culturgest, em Lisboa, para assinalar 40 anos de carreira e evocar a memória de Ricardo Camacho, o teclista e produtor dos Sétima Legião que faleceu em 2018, com 64 anos. "Foi um momento de grande prazer para todos os músicos", diz Rodrigo Leão ao JN. "Acho que nos aproximámos de forma espiritual do Ricardo, foi como se ele estivesse lá".