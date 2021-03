Administração do Teatro Nacional de São João reconduzida até 2023

Hoje às 15:30 Facebook

O Governo anunciou esta terça-feira a recondução do atual Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João (TNSJ), no Porto, liderado por Pedro Sobrado, para o triénio 2021-2023.

De acordo com uma nota de imprensa dos serviços do Ministério da Cultura, irão manter-se também na administração do TNSJ as vogais Sandra Bela de Oliveira Martins, que faz parte daquele órgão desde 2014, e a gestora cultural Susana Cristina Gonçalves Marques.

O conselho de administração do TNSJ, agora reconduzido, foi aprovado em 08 de fevereiro de 2018, em Conselho de Ministros, altura em que Pedro Sobrado sucedeu a Francisca Fernandes na presidência do Teatro Nacional São João (TNSJ).

Sobrado, que chegou ao TNSJ em 2000 como assessor de imprensa, e estava, desde 2006, no departamento de edições, salientou, na ocasião em que foi conhecida a sua nomeação, que "normalmente diz-se que o teatro é uma escola de malandragem, de vício, de maus costumes, mas um teatro como o TNSJ é também uma escola de formação".

"Nesta casa formam-se editores e dramaturgistas, mas formam-se também sonoplastas, desenhadores de luz, atores, espectadores, e que se formem também os seus quadros dirigentes é uma prova de maioridade. No fundo, o que está em jogo, a meu ver, é a minha nomeação não ser um elogio que me é dirigido, é um elogio que é dirigido ao TNSJ. É o reconhecimento da maioridade do TNSJ", disse, na ocasião, em declarações à Lusa.

No final de 2020, o TNSJ anunciou o lançamento de dois concursos públicos para a adjudicação de obras no edifício sede, no valor de 1,65 milhões de milhão de euros.

No âmbito destas obras, o edifício, projetado pelo arquiteto Marques da Silva, deverá ficar encerrado até outubro, para ser submetido à reabilitação do seu interior e da arquitetura de cena.

A empreitada está integrada numa candidatura global a verbas do programa Norte 2020, no valor total de cerca de 2,3 milhões de euros, 85% dos quais financiados por fundos comunitários, e inclui intervenções em equipamentos, ações ligadas à segurança contra incêndios, renovação de paredes, pavimentos e tetos, entre outros aspetos.

Em março de 2020, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu ao TNSJ o título de membro honorário da Ordem do Mérito, destacando o trabalho desenvolvido pela instituição.

O chefe de Estado, que falava nas cerimónias de comemoração do centenário do TNSJ, enalteceu o trabalho levado a cabo por esta instituição cultural da cidade do Porto.

Nesse sentido, o Presidente da República decidiu, com o apoio do primeiro-ministro, António Costa, que também marcou presença nas comemorações, conferir ao TNSJ o título de membro honorário da Ordem do Mérito, por forma a "continuar por mais 100 anos e mais além o esforço de civilização, modernidade e abertura de que estas comemorações são um feliz exemplo".

"Uma boa notícia deste centenário é, aliás, o facto de o Teatro Nacional São João ter iniciado o processo de constituir um elenco residente, desejo antigo sempre adiado e conquista que dará continuidade e solidez do seu projeto artístico", afirmou.

Inaugurado a 13 de maio de 1798, o então Real Teatro São João foi o primeiro edifício construído de raiz no Porto para a apresentação, em exclusivo, de espetáculos culturais.

Um incêndio, em 1908, acabou por destruir o edifício que foi comprado pelo Estado em 1992. Antes, a 07 de março de 1920, o edifício foi reinaugurado após obras de recuperação.