Adolfo Luxúria Canibal de corpo inteiro no Porto

Protagonista da edição deste mês do Porto de Encontro, Adolfo Luxúria Canibal mostrou as suas diferentes facetas ao longo de uma sessão em que não faltaram os seus amigos José Carlos Moniz e Isaque Ferreira.

O mote era a apresentação no Porto do seu novo livro, "O Crespos", mas Adolfo Luxúria exibiu muitas outras facetas além da literária na edição deste mês do ciclo de conversas com escritores Porto de Encontro.

O performer, o viajante, o artista, o leitor, o amigo ou o cidadão foram alguns dos papéis assumidos com desembaraço pelo vocalista dos Mão Morta, a banda que fundou em 1984 e cuja longevidade atribuiu à capacidade de ter sempre sabido manter a sua integridade artística.

O músico recordou que, aquando do lançamento de "Budapeste", tema que seria um monumental êxito, o grupo sofreu várias pressões das editoras para repetir a fórmula.

"Fizemos exatamente o oposto. Um disco que não tinha nada a ver com o que esperavam".

Questionado sobre o processo criativo e as mudanças ocorridas ao longo dos anos, afirmou que o método foi sofrendo alterações ao longo dos anos, trocando o lado mais caótico dos primeiros anos por um processo racional.

A edição de maio do Porto de Encontro está marcada para dia 28, às 17 horas, também na Biblioteca Almeida Garrett, e terá como convidado Richard Zenith, autor de uma biografia de Fernando Pessoa que a Quetzal vai editar este mês.