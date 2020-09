Advogado: "Casa da Música quer calar opinião e poder político"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Autoridade do Trabalho detetou 35 falsos recibos verdes na Fundação. Advogado denuncia "acordos inaceitáveis".

Há dois meses, o presidente do Conselho de Administração da Casa da Música (CdM), José Pena do Amaral, repetiu, no Parlamento, que na Fundação "não existe uma situação de falsos recibos verdes". E garantiu ter "opiniões jurídicas" que o sustentavam. Afinal, há. São 35 detetados pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), só entre o universo de pessoas que reclamou.

A CdM está agora a propor contratos aos trabalhadores, em que, de acordo com os documentos a que o JN teve acesso, reduz a indemnização a uma ínfima percentagem do que manda a lei e obrigando-os a assinar uma declaração em que se consideram pagos "de todos os valores vencidos até à presente data, nada mais tendo a exigir".