Afeganistão: prossegue a fuga de realizadoras

João Antunes Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Sahraa Karimi, também Shahabanoo Sadat conseguiu sair de Cabul.

Há dias, a realizadora e produtora afegã Sahraa Karimi conseguira sair do país a bordo de um avião ucraniano, numa operação conjunta do governo deste país e das autoridades da Eslováquia, onde Karimi fizera os seus estudos de cinema.

Agora, foi a vez de Katja Adomeit, da produtora dinamarquesa-alemã Adomeit Film, revelar que a realizadora afegã Shahrbanoo Sadat, com quem tem trabalhado, também conseguiu sair do país, juntamente com nove familiares, passando finalmente as barreiras que os talibãs colocaram nos acessos ao aeroporto, onde foram ajudados por soldados franceses. Apesar da comunicação com a realizadora estar a ser difícil, sabe-se que ela se encontra neste momento em Abu Dhabi, à espera de um avião para um país europeu ainda não designado.

Shahrbanoo Sadat estudou nos Ateliers Varan, em Cabul, e a sua primeira longa-metragem, "Wolf and sheep", foi desenvolvida no quadro da residência da Cinéfondation de Cannes, em 2010, quando a realizadora tinha apenas 20 anos, o que fez dela a mais jovem selecionada para aquele programa.

Uma vez terminado, o filme, que se baseia em diários nunca publicados da autoria de Anwar Hashimi, assumindo um olhar antropológico sobre uma remota comunidade de pastores afegãos para quem ovelhas e lobos têm a mesma importância, venceria o prémio principal da Quinzena dos Realizadores de Cannes.

Considerado como o primeiro de uma série de cinco obras sobre os mesmos diários, seria seguido por "The orphanage", passado durante a ocupação soviética, focando-se num jovem de 15 anos que vende bilhetes de cinema no mercado negro, sonhando com Bollywood mas vendo-se enviado para um orfanato estatal. Seria também exibido na Quinzena dos Realizadores do certame francês.

Neste momento, Sadat, cujos filmes não tiveram estreia comercial em Portugal, preparava o terceiro filme da série, "Kabul Jan".